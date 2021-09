Galup a Cibus ritira un tris di premi

È giunta alle battute di chiusura la prima edizione post-pandemia di Cibus – il Salone Internazionale dell’Alimentazione – apertosi presso Fiere Parma martedì 31 agosto: un’edizione particolare che ha segnato il ritorno all’incontro in presenza nelle grandi manifestazioni.

E proprio in questa occasione, così carica di emozioni, Galup – marchio piemontese che, nel suo settore, ha modificato e fatto la storia di un prodotto nazionale come il panettone - inventato nel 1922 da Pietro Ferrua – ha avuto importanti riconoscimenti. Nel pomeriggio di giovedì 2 settembre sono infatti stati assegnati i Tespi Awards 2021, alle aziende più votata da una giuria composta da 101 esperti del mondo Food.

Galup ha visto riconosciuto un percorso importante, realizzato in questi ultimi 18 mesi di pandemia, durante i quali l’azienda di Pinerolo ha lavorato con impegno e lungimiranza per la realizzazione di importanti progetti.

PREMIO PER LA MIGLIOR INIZIATIVA CO-MARKETING 2020: Galup - Gelati PEPINO 1884

Un’idea innovativa, curiosa e golosa, che porta con sé valore e qualità: il Panettone Galup tradizionale, prodotto con Burro di Fliera da panna di centrifuga Latterie Inalpi, svuotato e farcito con gelato alla crema Gelati PEPINO. Una partnership a tutto tondo che condivide ingredienti di filiera e crea una referenza unica per qualità e tracciabilità, che racchiude al proprio interno l’esperienza della lavorazione artigianale, che da sempre caratterizzano i prodotti Galup, con l’innovazione di una moderna industria di qualità come Gelati PEPINO 1884.

PREMIO MIGLIOR MATERIALE POP: I VASSOI STORICI

Riconoscimento per i vassoi storici creati per Galup in 4 diversi soggetti, riproducenti le immagini che hanno accompagnato la storia del nostro Paese. Realizzati in tiratura limitata e numerati per singolo pezzo e per collezione, ogni vassoio è stampato e smaltato su una base in latta.

PREMIO INIZIATIVA CHARITY 2020: SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO ONLUS

Galup, in occasione della trentesima edizione della “Partita del Cuore”, svoltasi il 25 maggio presso l’Allianz Stadium di Torino, è scesa in campo al fianco dei “Campioni per la Ricerca” per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

I premi sono stati ritirati dal Direttore Marketing Galup – Alberto Mossotto.