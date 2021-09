I reattori nucleari del futuro nasceranno a Torino: spicca il volo Newcleo, la start up italo-inglese che vuole scrivere il futuro dell'energia

Il futuro dell'energia nucleare e dei reattori di nuova generazione abbraccia Torino, che ricambia con un investimento di 2,3 milioni. È quello stanziato dal Club degli Investitori in Newcleo, start up italo-inglese che proprio all'ombra della Mole trova un sostegno economico per compiere i suoi passi decisivi (e che qui potrebbe stabilire una sua sede).