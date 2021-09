Lavori edili: chi è il committente nei lavori in appalto

Il team di Sicurya, società specializzata nel settore della sicurezza sul lavoro, ci aiuta a scoprire la figura del committente nei lavori in appalto e al tempo stesso a conoscere le sue responsabilità dal punto di vista della sicurezza sul lavoro.

Chi è e che cosa fa il committente in un lavoro in appalto?

In un contesto di questo tipo, il committente non è altro che il datore di lavoro del cantiere, e dunque il soggetto che ha il potere decisionale per tutto ciò che concerne la gestione della sicurezza in cantiere. In base alla norma, si tratta della figura per conto della quale si realizza l’opera, e in pratica è il soggetto che mette il denaro. Ha anche potere di spesa, insomma, ed è una sua diretta responsabilità la sicurezza nello svolgimento dei lavori. Qualora sul cantiere si verifichi un infortunio, toccherà al committente rispondere in prima persona, ovviamente se non avrà rispettato tutti gli obblighi previsti dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81 del 2008, relativo proprio ai cantieri.

Che cosa stabilisce il Testo Unico Sicurezza?

Tale testo prende in esame la figura del committente esattamente in situazioni di questo genere. Ovviamente il committente deve essere una persona fisica, visto che ci sono delle responsabilità penali correlate. Va detto, comunque, che la norma prevede un’opzione, non uguale ma simile alla delega di funzioni indicata dall’articolo 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Il committente, in pratica, ha la possibilità di procedere alla nomina di un responsabile dei lavori, che può essere identificato nel coordinatore per la sicurezza, nel progettista dell’opera o in un soggetto terzo. Quel che conta è che si tratti di un soggetto competente in materia e capace di svolgere le mansioni che gli vengono attribuite.

Cosa succede in questo caso?

Se si decide di percorrere questa strada, e dunque di nominare un responsabile dei lavori, tocca proprio a lui occuparsi delle varie incombenze relative alla sicurezza che spettano al committente. Di conseguenza in tale circostanza il committente non ha più responsabilità dal punto di vista della sicurezza del cantiere, ma al tempo stesso non può interferire nell’attività e nelle scelte di cantiere. La legge offre al committente la possibilità di individuare un responsabile dei lavori per andare incontro all’interesse di tutti. Le maestranze chiamate a operare in cantiere, per esempio, hanno la garanzia di un soggetto competente. Al tempo stesso il committente con tale nomina ha l’occasione di tutelarsi, il che può essere un vantaggio soprattutto se non è esperto di norme relative alla sicurezza.

Che tipo di responsabilità ha il committente?

Di certo non ha responsabilità dal punto di vista della stesura del piano di sicurezza e di coordinamento, in quanto questa è una mansione che spetta al coordinatore per la progettazione. Inoltre, non deve neppure raccogliere i documenti in cui si afferma che il PSC è stato letto, e non è tenuto ad accertare che i POS delle aziende esecutrici siano congruenti. Gli obblighi del committente vengono specificati nel D. Lgs. n. 81 del 2008 all’articolo 90.

Di che cosa si tratta?

Il committente, nello specifico, è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione o l’esecuzione, a prendere in esame il PSC e a comunicare il nome del coordinatore a chi lavora in cantiere. Devono essere rispettate, inoltre, le misure generali di tutela precisate all’articolo 15. Il fatto è, però, che non sempre il committente è consapevole di tali principi generali. Infine, un ultimo obbligo per il committente è quello di appurare l’idoneità professionale e tecnica dei lavoratori autonomi e delle imprese che dovranno operare in cantiere.

