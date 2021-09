Le Caravelle allungano l'estate: il parco acquatico di Ceriale aperto fino al 12 settembre

"Una ottima annata". Così i vertici delle Caravelle, il parco acquatico di Ceriale, descrivono l'estate 2021 che volge ormai al termine. Una stagione estiva ricca di soddisfazioni per lo storico parco inaugurato nel 1989. Nonostante il Covid e le conseguenti limitazioni, infatti, più di 100.000 persone hanno deciso di trascorrere almeno un giorno d'estate tra gli scivoli e le piscine delle Caravelle.

Molto gradite agli utenti anche le novità della stagione: accanto ai "must" come la celebre piscina ad onde da 2500 mq, i Toboga, il Kamikaze e le rapide, decisamente apprezzata dalle famiglie è stata la nuova Laguna dedicata ai bambini.

Una stagione importante, quella quasi conclusa, anche dal punto di vista lavorativo: i numeri registrati dal parco, infatti, hanno garantito livelli occupazionali decisamente superiori a quelli registrati, a causa della pandemia di Covid-19, nel 2020. "Ricordando da dove siamo partiti quello di quest'anno è un ottimo bilancio, non dissimile da quello di 2 anni fa - spiega il Presidente della società Beppe Costa - Non abbiamo avuto ovviamente i gruppi organizzati, ma a parte questo è andata molto bene. Tre mesi fa avrei firmato per un bilancio simile".

E il successo di questa estate è stato tale che le Caravelle hanno deciso di... prolungarla ancora un po', rinviando la chiusura. L'ultimo giorno per tuffarsi e divertirsi non sarà più quindi domenica 5 settembre bensì quella successiva, il 12 settembre. Una scelta che allunga di 7 giorni il divertimento, a tutto vantaggio degli utenti: una settimana in più di ingresso per tutti i possessori di abbonamenti stagionali, e la possibilità per chi ha acquistato i biglietti online a prezzo agevolato di utilizzarli di fatto fino a metà settembre.

"Tanti visitatori ci hanno chiamato perché le scuole riaprono dopo il 13 settembre e volevano rimanere in Liguria ancora un po' - racconta Costa - Inoltre gli alberghi continuano a essere pieni, e così abbiamo deciso di assecondare la richiesta per continuare a offrire una possibilità di svago in più".

Le Caravelle rimarranno aperte quindi tutti i giorni fino al 12 settembre dalle 10 alle 17.30. Poi, come ogni anno, sarà tempo di dirsi "arrivederci": appuntamento al 2022, quando il parco riaprirà con diverse novità che verranno svelate nei prossimi mesi. "Stiamo lavorando a nuove attrazioni - rivela Costa - ovviamente non posso ancora dire nulla, ma ci saranno delle sorprese"