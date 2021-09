Green Pass, sit-in di Italexit davanti al Tribunale di Torino: “Costituzione violata, i giudici intervengano” [VIDEO]

Prosegue a oltranza la protesta di Italexit contro il Green Pass. Mentre è in corso la raccolta firme per chiederne l’abolizione, diversi attivisti del partito di Gianluigi Paragone si sono ritrovati oggi pomeriggio fuori dal tribunale di Torino. L’obiettivo? Chiedere l’intervento della magistratura per fermare quella che Luciano Bosco, referente regionale Italexit, ritiene una “deriva costituzionale”.

“Siamo stati i primi ad attivare una raccolta firme contro il Green Pass, è una vigliaccata fatta dal Governo che obbliga i cittadini a vaccinarsi anche per uscire di casa, per andare a lavoro o per andare a scuola. Abbiamo deciso che l’unica istituzione che può fermare questa deriva è la magistratura: a Torino c’è un giudice che vuole difendere i diritti costituzionali?”, spiega il coordinatore.

“Il Green Pass - prosegue Bosco - è una violazione aperta della Costituzione: il Governo non ha avuto il coraggio di mettere il vaccino obbligatoria. Se il Covid è così grave, rendi il vaccino obbligatorio”. Un aspetto sollevato dall’esponente politico è poi la difficoltà riscontrata da diverse persone monoreddito e sprovviste di Green Pass: “Abbiamo avuto centinaia di mail e telefonate di persone monoreddito, sole, che non sanno come andare avanti”.

Bosco ha poi ricordato l’azione in Parlamento di Italexit: “Noi come Italexit siamo gli unici scesi in piazza e che stiamo facendo azioni in Parlamento, il 6 ottobre i nostri senatori presenteranno due emendamenti: l’abolizione del Green Pass in primis, poi chiediamo che i tamponi siano gratuiti, che i tamponi salivari siano validi per il Green Pass, chiediamo che i tamponi abbiano la validità di 7 giorni e soprattutto chiediamo che venga reso obbligatorio, anche per i vaccinati. Una persona vaccinata può contrarre il virus e anche trasmetterlo”.