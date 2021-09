Dog Day alla Falchera: domenica al parco dei Laghetti una giornata dedicata agli amici a quattro zampe

Prove di agility, di ricerca e soccorso, attività di lettura assistita per i più piccoli e informazione riguardo ad adozione e tutela degli animali. Ma non solo: anche una sfilata canina con giuria Junior, scelta tra il pubblico.

E’ questo il programma dell’evento Dog Day , la giornata del cane, organizzato da Falchera Labb . Una giornata per i cani e per chiunque ami gli amici a quattro zampe, che si svolgerà dalle 15 presso il parco Laghetti Falchera, a fianco dell’area cani.

Coloro che vorranno iscrivere il proprio cane alla sfilata, potranno farlo sul posto, pagando una quota simbolica di cinque euro. Il ricavato delle iscrizioni? Verrà devoluto interamente al canile Enpa di via Germagnano. Durante la giornata verranno poi erogati buoni sconto dell’Isola dei Tesori per i cani. L’evento, patrocinato dalla Città di Torino, sarà l’ennesima occasione per i torinesi di riscoprire e vivere un luogo di periferia, come quello dei Laghetti, riconsegnato di recente alla cittadinanza.