Erbacce sui marciapiedi di via San Marino. I residenti: "E tra poco sarà questa l'area per le Atp Finals?"

Definirlo degrado, sarebbe eccessivo. Ma senza dubbio si tratta di una situazione che non piace a chi abita in zona. Basta una foto a sintetizzare la situazione attuale in via San Marino, zona Santa Rita a pochi passi da borgo Lingotto: il marciapiede è quello che fa da confine al grande isolato che arriva a via Filadelfia, che ospita lo Sporting e altre strutture sportive.Ai lati, sono tanti i ciuffi d'erba che col tempo si sono consolidati trasformandosi in piccole aiuole, che non contribuiscono al decoro della via. "Questa zona sarà la sede delle Atp Finals - spiega uno dei residenti che ci ha mandato la fotografia -, le erbacce sul marciapiede sono un problema che si trascina da anni: non faremo una bella figura".