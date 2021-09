Chiusa di San Michele, compie 40 anni la passeggiata che pulisce il bosco

Domani, domenica 5 settembre, a Chiusa di San Michele si terrà la 40esima edizione della Passeggiata Ecologica, organizzata come sempre da due associazioni del paese: Squadra AIB e Centro Culturale. Come da tradizione, anche quest’anno l’iniziativa si concretizzerà in una mattinata, aperta a tutti, di interventi di cura e valorizzazione del territorio, con pranzo conclusivo per i partecipanti.

Dato anche il rilevante anniversario, nell’ambito degli interventi in programma è stata inserita anche la realizzazione di una nuova area pic-nic nella zona boschiva adiacente al ponte sul Rio Pracchio. Un nuovo spazio che sarà a disposizione non solo della cittadinanza, ma anche di turisti ed escursionisti che transiteranno nell’area della Bassa Val di Susa e della Sacra di San Michele.

Oltre a questo importante intervento, verranno come di consueto realizzate altre azioni di cura e sistemazione del territorio. In particolare, verrà attuata una manutenzione di parte della rete sentieristica gravitante attorno all’abbazia della Sacra di San Michele, con riparazione della cartellonistica, pulizia di mulattiere, eliminazione di rovi ecc. Ulteriori azioni verranno poi attuate sulla parte del territorio comunale interessata dalla ciclovia Francigena, con interventi di pulizia, taglio erba ed attività di esbosco sui limitrofi sentieri.

Le associazioni organizzatrici, come di consueto, si faranno carico di fornire mezzi e materiali necessari per lo svolgimento degli interventi previsti nell’ambito dell’iniziativa, che sarà realizzata nel pieno rispetto delle normative di prevenzione del contagio da coronavirus vigenti. Quest’anno inoltre, per garantire a tutte le famiglie la possibilità di partecipare all’evento, sono state pensate attività specifiche per i bambini. Mentre i genitori potranno svolgere gli interventi sopra descritti, i bambini, grazie alla collaborazione con gli animatori dell’ACR, avranno la possibilità di svolgere giochi e attività a tema pensati apposta per loro.

Per la rilevanza della manifestazione, che ogni anno cerca di lasciare un segno tangibile e migliorativo sul territorio, questa 40esima edizione della Passeggiata Ecologica gode del patrocinio non solo del Comune di Chiusa di San Michele, ma anche di Unione Montana Valle Susa, Città Metropolitana di Torino e Regione Piemonte.