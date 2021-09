Elezioni comunali: a Torino depositate tutte le liste elettorali

Nessuna sorpresa nell’ultimo giorno utile per depositare le liste elettorali, in vista delle elezioni comunali di ottobre. In mattinata sono state presentate le ultime formazioni a sostegno del candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano. Il primo a presentarsi è stato Mino Giachino, capolista Si Tav Si Lavoro, seguito dall’assessore regionale Maurizio Marrone, che ha presentato la lista di Fratelli d’Italia. Infine la lista Progresso Torino, con Alberto Nigra e Gianluca Pescatori, entrambi del partito Azione. Le liste a sostegno del centrodestra sono quindi: Torino Bellissima, Progresso Torino, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Popolo per la famiglia e Si Tav Si Lavoro. In tarda mattinata la lista Torino Domani di Francesco Tresso ha completato le liste di centrosinistra a sostegno di Stefano Lo Russo, aggiungendosi alle liste Pd, Moderati, Sinistra Ecologista, Articolo 1 e Lista Civica per Lo Russo.

Ieri erano state presentate le due liste a sostegno della candidata sindaca del Movimento 5 Stelle Valentina Sganga: Movimento 5 Stelle ed Europa Verde.

Sarà, invece, una prima volta assoluta per il partito gay solidale ambientalista e liberale, rappresentato dal candidato sindaco Davide Betti Balducci. “Chi è razzista e omofobo dovrebbe essere ineleggibile perché istiga l’odio. I gay non ce l’hanno con la famiglia, anzi vogliono crearsene una. Ci presentiamo per la prima volta alle elezioni e lo facciamo da soli - aggiunge Betti Balducci - a cinquant’anni dalla nascita del movimento gay preferiamo viaggiare con le nostre gambe, anche perché il centrodestra continua a maltrattarci e il centrosinistra ci prende in giro”.

Presente poi la lista Torino Capitale d'Europa Basta Isee, di Emilio Mazza.