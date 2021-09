Giachino (Sì Tav Sì Lavoro): "Subito un'expo a Torino quando sarà pronta l'alta velocità" [VIDEO]

"Le ultime amministrazioni torinesi non sono state in grado di tutelare l'economia e il lavoro, che mai come in questo periodo si ritrova così in pericolo. Gli impegni più importanti della prossima giunta dovrebbero essere, innanzitutto, la difesa del settore automobilistico, che vale ancora il 25% più della nostra economia, e il rilancio di commercio, lavoro e sicurezza". Così Mino Giachino, leader della lista civica Sì Tav Sì Lavoro, che sosterrà la candidatura a sindaco di Paolo Damilano per le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre.

"Dobbiamo impegnarci per riportare qui il Salone dell'Automobile - afferma di fronte alla sede di Torino Esposizioni, che da molti anni non accoglie più grandi eventi -. Questa città ha bisogno di fiere e congressi internazionali. Abbiamo un'area espositiva, estesa fino al Palazzo del Lavoro, che è la più bella d'Europa, circondata dalle colline e sulle rive del Po. Quando la TAV sarà pronta, che venga ospitata un'expo universale per il lancio definitivo di Torino nel mondo".

E, concludendo, promette: "Farò da garante per accelerare i lavoro sull'alta velocità: si tratta dell'opera più importante per il futuro della città e di tutto il Piemonte".