Sganga inaugura la sede elettorale: “Il M5s punta al ballottaggio. Nella mia lista nessuno spazio per i No Vax” [VIDEO e FOTO]

Sorrisi, uno spumante aperto e tanti brindisi. E’ con il vento dell’ottimismo in poppa che Valentina Sganga, candidata sindaca del Movimento Cinque Stelle, ha inaugurato questa sera la propria sede elettorale in corso Tassoni 59, nel quartiere Campidoglio.

L’ottimismo della candidata sindaca del M5s

Gli ultimi sondaggi vedono il M5s sempre come “terzo polo”, ma in ripresa e in progressiva crescita. Sganga, accompagnata dalla sindaca uscente Chiara Appendino e in attesa della visita di Conte, lo sa e predica fiducia agli attivisti e ai consiglieri che hanno voluto presenziare all’inaugurazione: “La sensazione è positiva, è vero che siamo partiti forse in ritardo rispetto agli altri ma paradossalmente siamo stati i primi a chiudere le liste e a presentare i candidati presidenti di Circoscrizione”. “Non abbiamo un’idea del risultato che potremmo ottenere in termini percentuali, ma confermo l’obiettivo di arrivare al ballottaggio: è un momento in cui il M5s è tornato a crescere, anche a livello nazionale” ha ribadito Sganga.

No vax e Pd, la posizione di Sganga

La candidata del Movimento ha poi chiuso ancora la porta in faccia ai No Vax che, a detta di Sganga, non trovano spazio all’interno della sua lista: “Confermo che non ci sono ambiguità sulla campagna vaccinale nella mia lista. Io avrò il vaccino mercoledì, la seconda dose. La linea rimane quella”.

Sebbene sia Paolo Damilano il bersaglio più frequente delle sue critiche, nessun principio di accordo con il Pd al secondo turno, per il momento, viene contemplato dalla candidata sindaca: “Non ragioniamo con i se e con i ma, puntiamo con tutte le nostre forze al ballottaggio. La Giunta la presenteremo tra il primo e il secondo turno”.

Appendino lancia Sganga: “E’ la persona giusta”

All’inaugurazione ha partecipato Chiara Appendino, che da sindaca uscente ha lanciato la corsa di quella che è ancora oggi la capogruppo del M5s: “Valentina ha tutto il nostro sostegno e il mio. In 5 anni non costruisci un’eredità ma imbastisci progetti, stabilisci delle direzioni: intendiamo innovazione, ambiente, diritti e le basi di alcuni progetti come l’industria legata all’innovazione, al polo dell’aerospazio o a Torino Nord, dove arriverà la metropolitana”.

“Le risorse europee sono una grande occasione, nessun’amministrazione ne ha mai avute così tante a disposizione. E’ importante che vengano date nelle mani giuste e sono convinta che Valentina sia la persona giusta” ha concluso Appendino.