Fringe Festival, uno "psicoaperitivo" in compagnia dell'astrofisica Giovanna Ranotto

Prosegue fino a domenica 12 settembre il Torino Fringe Festival 2021 che, come tradizione, non propone solo un variegato cartellone di spettacoli teatrali diffuso su tutta la città, ma anche eventi speciali.

Giovedì 9 settembre alle 19,30 lo Spazio Kairòs di via Mottalciata 7 ospita lo “Psicoaperitivo” (ingresso libero).

Cos’è lo Psicoaperitivo? E’ nato dalle menti di alcune giovani psicologhe torinesi per offrire degli “assaggi di psicologia” attraverso un aperitivo stimolante e curioso. Un’occasione per promuovere la cultura psicologica, per creare rete nel territorio torinese e provincia e per dare visibilità a realtà che operano rispetto alla promozione del benessere. Organizzatori Cristina Comeglio, Silvia Tedone ed Elisabetta Vaira, psicoterapeute a Torino, tre donne impegnate anche in diverse realtà nel sociale.

Oggetto dell’appuntamento di venerdì sarà lo Spazio-Tempo, tema intorno al quale ruota l’edizione 2021 del Torino Fringe 2021.

Lo spazio e il tempo sono le categorie che permettono di orientarci nella percezione del mondo in cui viviamo. Si può parlare di spazio-tempo solo tenendo in considerazioni le leggi fisiche che governano il cosmo, oppure anche attraverso il linguaggio della psicologia? In che modo la fisica e la psicologia possono dialogare su questi principi, arricchendosi vicendevolmente e trovando incontri inediti? Lo PsicoAperitivo, attraverso un dialogo tra questi punti di vista propone una lettura corale che conduce il pubblico in nuove dimensioni.

Ospite speciale della serata Giovanna Ranotto, laureata in ingegneria aerospaziale e astrofisica che per lavoro si occupa di didattica e divulgazione scientifica e collabora anche con un laboratorio di riparazioni computer. Nel tempo libero si dedica all’astrofotografia e all’osservazione astronomica. Conduce poi “Supernova”, trasmissione radiofonica del palinsesto di Border Radio, web radio torinese.

Venerdì 10 settembre ore 19,30, sempre allo Spazio Kairòs, con ingresso libero, la presentazione libro “Elogio della sbronza consapevole” di Enrico Remmert e Luca Ragagnin abbinata a una degustazione di vini.

Due scrittori divoratori di libri alle prese con un tema che inzuppa la letteratura di tutti i tempi e di tutte le geografie: l’alcol.

“Elogio della sbronza consapevole” è una stravagante antologia al cui interno si trovano racconti originali, estratti, aforismi, parodie, false citazioni, divertissement, deliri non attribuibili, il tutto legato al tema senza tempo del bere.

Il Fringe si conferma poi spazio di incontro e riflessione per il mondo del teatro.

Mercoledì 8 settembre ore 18,30 allo Spazio Kairòs la presentazione di Fnas Lab. Si tratta del nuovo programma di alta formazione di Fnas, la Federazione Nazionale Arti in Strada, realizzato in collaborazione con PlaC - Architecture Urban Design, dedicato ad artisti che operano nello spazio urbano. Interverranno Eleonora Ariolfo (Direzione FNAS), Pierpaolo Congiu e Lia Tomatis, tra i direttori artistici del Torino Fringe Festival, Andrea Alessio di PlaC - Architecture Urban Design, coordinatore del modulo di urbanistica, e Anna Catella, free lance, coordinatrice del modulo multimediale/audiovisivo. Si tratta di un incontro informale, a seguire ci sarà un piccolo aperitivo offerto.

IL FESTIVAL

Il Torino Fringe Festival è realizzato con il contributo di "MiC" Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Città di Torino, "TAP" - Torino Arti Performative, Fondazione Crt e con il patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino.

Sponsor Iren. Partners Museo Nazionale del Cinema di Torino, Fondazione Torino Musei, Infini.to - Planetario di Torino, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, FNAS Federanzione Nazionale Arti in Strada, Scuola Holden, Spazio Kairòs, Hiroshima Mon Amour, L'ARTeficIO, Q77, Somewhere Tours&Events.

In collaborazione con Turismo Torino e Provincia, Comitato Arci Torino, Torino Creativa, Abbonamento Musei.