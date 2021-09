Il Mausoleo della Bela Rosin si trasforma nella casa di Pablo Neruda: "Riscopriamo il suo Cile"

Inaugura martedì 8 settembre, alle 18, al Mausoleo della Bela Rosin (strada Castello di Mirafiori 148/7) la mostra fotografica “Le case del Poeta - viaggio nel Cile di Pablo Neruda”, organizzata da Assemblea Teatro in collaborazione con la Fundación Pablo Neruda di Santiago del Cile, il Comune di Torino e le Biblioteche civiche torinesi. Per l’evento di inaugurazione, Andrea Tidona leggerà l’Orazione di Pablo Neruda tenuta all’Accademia di Stoccolma nel 1971 in occasione della consegna del Nobel.

La mostra resterà aperta fino al 26 settembre (dal mercoledì alla domenica) con orario 15-19.

Negli stessi giorni andrà in scena, sempre al Mausoleo, una serie di eventi collaterali. Domenica 12 settembre, alle 18, Mattia Mariani legge da “Confesso che ho vissuto”, le pagine di Neruda sul golpe militare dell’11 settembre 1973; il Daniele Li Bassi in concerto; il 25 il direttore artistico di Assemblea Teatro, Renzo Sicco, racconta l’incontro con Manuel Araya, l’autista di Pablo Neruda da cui ha preso avvio l’indagine internazionale per scoprire la causa della morte, il 23 settembre 1973; il 26 Gisella Bein torna a leggere pagine scelte da “Confesso che ho vissuto”.

I posti sono limitati e per accedere è necessario il green pass. Ingresso mostra € 1. Biglietti spettacoli € 3 (interi), € 2 (residenti nel quartiere e iscritti alle Biblioteche civiche).