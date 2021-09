A Moncalieri musica protagonista col ritorno di Ritmika. Si parte stasera con gli Piscologi (da tutto esaurito)

Palavaccini di giorno, per aiutare a vincere la battaglia contro il Covid. PalaExpo la sera, per dare spazio alla grande musica, che ritorna dopo cinque anni di assenza. Continua l’estate a Moncalieri: dopo le iniziative nel Centro Storico nel mese di luglio, riecco Ritmika - venticinque anni dopo la prima edizione - confermandosi il festival musicale della creatività e della sperimentazione capace di attrarre un pubblico trasversale.

Ingresso con Green Pass

Nell’ex Foro Boario, si alternano da stasera all’11 settembre i cantautori ai vertici delle classifiche di vendita, i più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop e i progetti sperimentali o di riferimento della musica nazionale. Per l’ingresso sarà necessario esibire il Green Pass.

Piscologi da tutto esaurito

Il primo appuntamento di Ritmika è già sold out: stasera sul palco del PalaExpo saliranno gli Psicologi, i prodigi della generazione post millennial, il cui concerto è già andato sold out in prevendita. Domani, mercoledì 8, parte il “Nostralgia Tour” dei Coma_Cose. Il duo (Fausto Lama e California), nato nel 2016 è una coppia prima nella vita e poi nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautoriale, protagonisti nel 2021 al Festival di Sanremo con Fiamme negli occhi, certificato disco di platino.

Giovedì 9 settembre i Calibro 35 presentano il nuovo progetto discografico “Post-Momentum. Opening act di Sasso, il nuovo progetto musicale tra melodie floydiane ed energie puramente rock anni ’70 di Anthony Sasso. Venerdì 10 settembre approda al PalaExpo Aka7even, forte del successo con il tormentone dell’estate Loca, già certificata oro. Considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano, tra i protagonisti della 20esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Opening act di Boro Boro, il rapper torinese pseudonimo di Federico Orecchia. Sabato 11 settembre chiude Ritmika un grande nome come Samuel. Dopo la tournée estiva con i Subsonica e tre appuntamenti speciali in mezzo al mare delle isole Eolie, torna sul palco con il suo progetto solista.

La partnership con Ugi

Ritmika conferma la sua attenzione per la solidarietà attraverso la partnership con Ugi, associazione impegnata da più di 40 anni nell'assistenza e nel supporto a bambini e adolescenti affetti da patologie oncologiche in cura all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e alle loro famiglie. Il charity partner lancerà una raccolta fondi in collaborazione con i ragazzi dello staff di Ritmika, coordinato dall’ufficio MoncalieriGiovane. “Un grazie speciale alla Città di Moncalieri – sottolinea il segretario generale di UGI Marcella Mondini - che ha pensato a noi e a tutti i bambini e ragazzi che assistiamo ogni giorno cercando di aiutarli nel loro percorso di cura”.