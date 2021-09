Nichelino, scappa dopo aver investito un monopattino ma la Polizia locale lo rintraccia

In questo periodo si fa un gran parlare dei monopattini, della necessità di una nuova legge che ne regolamenti l'utilizzo, per ridurre il rischio di incidenti. Ma nel pomeriggio di ieri, lunedì 6 settembre, è stato il guidatore di una vettura a Nichelino a creare un sinistro, coinvolgendo il giovane che era a bordo del monopattino.

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Torino e via Meucci. Un ragazzo alla guida di una Ford Fiesta, ripartendo dallo stop di via Meucci, ha investito il monopattinista che circolava su via Torino, che è finito sul cofano motore della vettura ed è caduto poi rovinosamente a terra.

Il conducente della Ford Fiesta si è allontanato senza fermarsi, ma in breve tempo gli agenti della Polizia locale di Nichelino, intervenuta per i rilievi del caso, è riuscita ad identificarlo. Il ventenne nichelinese ora rischia la denuncia, mentre il monopattinista investito è stato trasportato al Cto di Torino con diversi traumi su tutto il corpo.

Il giovane conducente della Ford è stato colto successivamente da malore, tanto do dover essere portato all’ospedale al Santa croce di Moncalieri.