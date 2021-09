Comunali, gli artisti Macaluso e Caruso con Salerno sindaco: "Con il MAT arte per riqualificare i parchi"

L’artista internazionale Fabiana Macaluso, insieme al writer italiano Luigi Caruso (detto Chiuto), sono candidati al Consiglio Comunale di Torino con il MAT (Movimento Ambientalista Torino). Tra le priorità, condivise con il candidato sindaco Roberto Salerno, grandi progetti per la rivalutazione dei parchi e del contesto urbano “con un tocco di arte, pensando al lavoro e al benessere dei cittadini”.

“Pensare a Torino, – commentano Macaluso e Caruso - come grande metropoli e città turistica, sarebbe un sogno. Noi vorremo donare un po’ della nostra arte, così come quella di altri colleghi, ai quali dare un piccolo lavoro per contribuire all’abbellimento dei muri, delle panchine e delle strutture dismesse. Vorremo dipingere insieme all’artista della Land Art Osvaldo Neirotti gli alberi con pittura naturale, aiutandoli a non morire e proteggendoli con una calce e colori naturali: a questi sarebbero affiancate le nostre decorazioni murarie con materiali anche non inquinanti”.

Neirotti è candidato alla Presidenza della Circoscrizione 3. Macaluso e Caruso, oltre al Comune, sono candidati rispettivamente in Circoscrizione 2 e 3 e Circoscrizione 4 e 8.

“Condividiamo con Roberto Salerno e gli amici del MAT l’idea che l'arte, la cultura e l'ambiente possano diventare degli strumenti importanti e fondamentali per riqualificare i grandi parchi di Torino. Capaci di attirare turismo nazionale e internazionale, oltre a creare economia per le attività del territorio: un turismo capace di apprezzare le opere create dagli artisti del nostro coordinamento, mettendo in piedi progetti importanti e utili per il cittadino e l'ambiente stesso” concludo Macaluso e Caruso.

Per restare informato segui la pagina ufficiale dei MAT (https://www.facebook.com/MovimentoAmbientalistaTorino/) e del gruppo (https://www.facebook.com/groups/146908713941265/?ref=share).

Questo, invece, il profilo instagram di Fabiana Macaluso: https://instagram.com/fabiana__macaluso_artist?utm_medium=copy_link