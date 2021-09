Sanità: Piemonte, fondi Pnrr per la digitalizzazione delle strutture sanitarie

"Il programma di attuazione regionale del Piano nazionale ripresa e resilienza (Pnrr) finalizzato all'ammodernamento del digitale ospedaliero delle strutture sanitarie è in continuità con il processo di digitalizzazione della sanità piemontese". Così l'assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi, per bocca dell'assessore ai Rapporti con Consiglio regionale Maurizio Marrone, ha risposto nel corso del question time a una interrogazione del Pd sul tema dell'uso dei fondi Pnrr per la sanità territoriale.

"Si tratta - ha detto Marrone riferendo la risposta di Icardi - di interventi organici che coinvolgono soggetti pubblici e privati che partecipano all'erogazione di servizi sanitari. Tra le ipotesi di macrointerventi - ha spiegato - ci sono: l'evoluzione dell'anagrafe unica regionale degli assistiti, il sistema unico dell'identificazione professionale degli operatori del servizio sanitario regionale, e la cartella clinica elettronica integrata".