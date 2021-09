Volpiano, distribuzione di pacchi alimentari alle persone in difficoltà per la crisi Covid

Non si ferma la solidarietà per le famiglie più in difficoltà a Volpiano

Martedì 21 settembre a Volpiano riprende la distribuzione di generi alimentari e beni di prima necessità ai residenti in stato di bisogno economico a causa della crisi Covid-19; coloro che hanno già beneficiato di questa misura nei primi mesi del 2021 non devono presentare domanda, mentre le nuove richieste devono essere effettuate compilando il modulo presente sul sito del Comune. Per informazioni contattare il numero 011.9954530, dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Le provvidenze vengono erogate in seguito all’analisi dei fabbisogni, considerando in via prioritaria i nuclei familiari in affitto con disabili o minori di anni 14; è possibile segnalare persone in stato di necessità inviando una e-mail all’indirizzo covid19@comune.volpiano.to.it.

La distribuzione dei pacchi alimentari viene effettuata, in collaborazione con la Caritas, nel Salone parrocchiale dell’Oratorio San Giuseppe (via Re Arduino 6), ogni martedì dalle 9 alle 11, a partire dal 21 settembre; è necessario indossare la mascherina e rispettare la distanza di un metro tra le persone.