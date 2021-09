Dramma nel tardo pomeriggio, uomo accoltellato e ucciso a Porta Palazzo

Dramma nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 settembre, a Torino. Un uomo di origine magrebina è stato accoltellato e ucciso verso le 18 in piazza della Repubblica, nel cuore di Porta Palazzo.

Sul posto è intervenuta la squadra mobile. L’uomo, classe 1956, sarebbe stato accoltellato in seguito a una lite nei pressi del Mercato Centrale.

Intanto, ci sarebbe un sospettato per l'omicidio: si tratterebbe di un uomo di origini nordafricane, che la polizia ha accompagnato in ospedale dopo averlo trovato in piazza Statuto ferito: sul posto è stato trovato anche un coltello.

Gli investigatori della Squadra Mobile stanno indagando per capire se ci sono collegamenti tra il suo ferimento e l'omicidio dell'uomo di origini magrebine.