Come nel 1954, Fim sceglie Torino per il Congresso nazionale. E il 17 settembre scende in campo per l'automotive

Autunno di riflessioni e confronto per Fim. Proprio nei giorni in cui Fiom Cgil celebra la sua due giorni a Torino parlando di emergenze e vertenze, anche i metalmeccanici Cisl organizzano due appuntamenti all'ombra della Mole per tenere accesi i riflettori.



Uno - un convegno con relatori importanti - fissato per il 17 settembre e dedicato all'automotive, mentre il 20 e 21 aprile del 2022 nel capoluogo piemontese si terrà il ventesimo Congresso nazionale, proprio dove già nel 1954 fu celebrato il secondo Congresso nazionale Fim.



"Oggi come allora - dice il segretario generale della Fim, Roberto Benaglia - Torino rappresenta una città simbolo dei metalmeccanici, crocevia delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, che nell'automotive trovano un epicentro di due grandi transizioni, quella digitale e quella ecologica".



"Due transizioni - prosegue - che stanno ridisegnando la nostra industria, il nostro mondo produttivo e la nostra società. Lo slogan sarà 'Partecipiamo per più lavoro giusto', perché davanti alla velocità di questi cambiamenti la vera sfida sarà quella di non lasciare indietro nessuno. Troppi i rischi che la velocità dei cambiamenti crei sacche di marginalizzazione".