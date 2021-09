Elezioni, Damilano ottimista: “Ballottaggio? Abbiamo grandi possibilità di farcela subito"

“Abbiamo grandi possibilità di vincere al primo turno”. E’ con grande ottimismo, il sorriso stampato in viso e un filo di stanchezza data dal tour elettorale che Paolo Damilano, candidato sindaco del centrodestra, commenta il sempre più voto per le elezioni amministrative di ottobre.

“I prossimi cinque anni saranno fondamentali”

“I prossimi cinque anni saranno fondamentali, non possiamo sbagliarli” ha spiegato Damilano, ospite in un incontro tra imprenditori del terzo settore organizzato in corso Moncalieri. Per il candidato sindaco del centrodestra, "Torino, soprattutto post pandemia, non può permettersi di giocarsi male” il prossimo quinquennio, un crocevia importantissimo per il futuro e il rilancio della città. Per questo motivo, il programma pensato dall’imprenditore delle acque e del vino, è trasversale, per abbracciare le diverse anime di Torino: “E’ il momento di mettere da parte degli ideali, per fare delle cose importanti per la città: deve essere a dimensione di tutti i cittadini”.

“Ora bisogna essere ambiziosi”

Ambizione. E’ questa una delle parole chiave del programma di Damilano che, nonostante molti gli abbiano contestato di avere un programma fin troppo temerario, ha spiegato: “E’ il momento di essere ambiziosi, credo che sia una delle caratteristiche degli imprenditori: Berlusconi, quando compro il Milan, disse al tavolo del cda che il Milan avrebbe dovuto diventare la squadra più forte del mondo”. Un parallelismo calcistico non scontato per il candidato sindaco del centrodestra, cuore granata, ma in grado di riconoscere i meriti gestionali della Juve. “Sognare è un termine che abbiamo sentito dire sempre, se non sogniamo questa volta qui non sogniamo più” ha poi il candidato del centrodestra.

Assessorato al Pnrr e presentazione squadra

Ecco perché, viste le risorse in arrivo dall’Europa, Damilano ha ribadito la volontà di istituire un assessorato dedicato al Pnrr, che diventi un punto di riferimento anche per gli altri assessorati. La figura è già stata scelta e sul nome vige il massimo riserbo, quel che è certo è che proverrà dalla società civile e non dai partiti. Per conoscere la squadra di assessori, bisognerà però aspettare alcune settimane: “La presenterò la notte tra il 4 e il 5 ottobre, quando sarò ufficialmente sindaco” ha annunciato Damilano.