La denuncia di Magliano: "Due scuole su tre non accessibili a Torino e provincia, un dato scandaloso"

"Due scuole su tre, o quasi, non pienamente accessibili o fruibili agli alunni con disabilità: un dato che ci riempie di vergogna, quello che emerge dalla più recente indagine Istat", denuncia .

Silvio Magliano, Consigliere della Città Metropolitana di Torino.

"Una percentuale del 60% è inaccettabile per un paese civile: eppure il dato si riferisce alla Città Metropolitana di Torino. Nel nostro territorio, dunque, diritto allo studio e offerta scolastica per gli alunni con disabilità risultano gravemente compromessi e limitati. Il 2025, anno nel quale Torino ospiterà gli Special Olympic Games, è vicinissimo: ancora lontano, invece, l'obiettivo di vedere finalmente un territorio completamente accessibile, a partire dalle sue strutture scolastiche".

"Anche in questo caso, ciò che fa la differenza tra le promesse e la progettualità sono le risorse allocate: la politica metta, finalmente, risorse adeguate per finanziare gli interventi, urgenti e non più rimandabili", ha concluso Magliano.