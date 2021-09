Torino: appuntamento con "Il Segreto delle cortigiane"

La scrittrice Tamara Brazzi, autrice di ‘Veronica ed Io’ (La Valigia Rossa edizioni), romanzo sulla vita della più ricercata donna della Venezia Rinascimentale, Veronica Franco, organizza domani sera un evento per conoscere “ Il Segreto delle cortigiane ”.

L’appuntamento è per domani sera, venerdì 10 settembre, alle ore 20.30 al circolo familiare Fioccardo, in via Oristano1/1, a Torino.

Dopo aver studiato a lungo i trucchi di seduzione e di bellezza delle cortigiane, l’autrice ha deciso di lanciare un brand con le iniziali del suo nome ‘TB’ per riportare alla contemporaneità un accessorio della cosmesi rinascimentale, irrinunciabile per le donne dell’epoca, realizzato con lo stesso olio essenziale usato dalle cortigiane e che ha rappresentato l’arma segreta nel make up della loro capacità di sedurre.

“’Si può sedurre un uomo a venti metri di distanza’, diceva Veronica Franco, svelando i segreti della sua arte”, spiega Brazzi. “Oggi la seduzione è più sfacciata e diretta rispetto al passato, quando invece era più sottile e misteriosa – aggiunge l’autrice -. Ecco l’intenzione è riprendere la seduzione che insegnava la famosa cortigiana, parlando dell’amore come un gioco in cui ‘il battito del cuore e il sospiro si fanno brivido della carne’”.

Accanto alla scrittrice Tamara Brazzi, ci sarà la make up artist Cinzia Barla, specializzata in dermopigmentazione tecnica, che presenterà un altro elemento chiave nella bellezza: l’‘esca d’amore’ delle cortigiane, strumento di fascino dai molteplici significati.

Nel corso della serata si terrà inoltre una sfilata per presentare al pubblico i due trucchi che accompagnano la bellezza nel tempo.

Per informazioni e prenotazioni telefonare a: 011 6611411