Torino si mette in vetrina dopo la pandemia: "Tutto può diventare un motore di turismo". E intanto AirB&B la celebra in Europa

Torino che coltiva il suo sogno di diventare meta turistica si dedica una mezza giornata per raccontare quanto fatto finora (e quanto ancora c'è da fare). È fissato per il 17 settembre - un venerdì, alla faccia della scaramanzia - l'appuntamento con "Turismo è: E'vento di turismo", conferenza a più voci che vedrà il Museo dell'automobile fare da cornice a interventi e relazioni che spazieranno dal Museo dell'auto a quello del cinema, passando per il settore degli alberghi, l'arte, l'architettura e molto altro ancora.

Dalle 9 alle 13, tra gli stand e le parole, si cercheranno nuove strade e direzioni da seguire. "Parliamo di turismo a 360 gradi, perché tutto può portare turismo", spiega l'organizzatore, Antonio Chiarezza, storico giornalista e fotoreporter torinese.