Il Regio da lunedì sospende i lavoratori privi di Green Pass, Frediani (M4O): "Forzatura inutile"

Il Teatro Regio ha informato che, da lunedì prossimo, i lavoratori che saranno sprovvisti di green pass, saranno sospesi e resteranno senza stipendio. "Una decisione poco corretta, una forzatura poco utile alla tutela della salute della comunità, soprattutto in assenza di indicazioni nazionali chiare", ha attaccato Francesca Frediani, Consigliera regionale del Movimento 4 Ottobre Piemonte.

"Il Regio risulta infatti il primo ente teatrale pubblico a prendere una posizione tanto netta. Se ogni realtà dovesse muoversi e regolarsi in modo autonomo l’unico effetto sarebbe un far west senza alcun beneficio per la salute pubblica", aggiunge l'esponente del M4O. "Auspichiamo quindi un passo indietro da parte dell’ente che invece potrebbe estendere, almeno in un primo momento, la spesa per rimborsare il tampone antigenico a tutti dipendenti sprovvisti di pass, senza distinzione fra chi non è vaccinato per ordine del medico o per propria scelta".

"Esasperare i toni, separando i buoni dai cattivi, è una politica controproducente di cui in questo momento non sentiamo affatto la necessità", ha concluso Frediani.