Pinerolo 2021: gli appuntamenti con Silvia Lorenzino

Nei prossimi giorni la candidata a sindaca del centrosinistra, Silvia Lorenzino, propone tre appuntamenti con la coalizione #Pinerolodomani che la sostiene.

Venerdì 10 settembre presso il Teatro del Lavoro (via Chiappero 12 – Pinerolo), alle ore 21,00, Silvia Lorenzino dialoga con il Marco Farina, già direttore del distretto del pinerolese ASL TO3 sul tema dell’assistenza domiciliare, con Monica Canalis, Consigliera regionale del Piemonte, sul tema delle RSA, e con Alberto Lazzero, Chef de Service di Santè e Telemedicine a Briançon sul tema della Telemedicina.

Introduce Agnese Boni, modera Maurizio Martucci.

Il nostro progetto è far diventare Pinerolo e il Pinerolese un luogo dove coniugare benessere e prevenzione, promuovendo la medicina territoriale per un nuovo concetto di salute, garantendo servizi e nuove modalità di cura alla persona, domiciliarità e sostegno ad anziani e disabili.

Lunedì 13 settembre presso il Teatro del Lavoro (via Chiappero 12 – Pinerolo), alle ore 21,00, Silvia Lorenzino dialoga con Alessio Pavarallo sul tema delle ‘biblioteche in cambiamento’, con Damiano Privitera sul tema ‘per un teatro di necessità e di cambiamento’, con Danilo Chiabrando sul tema ‘Pinerolo terzo polo scolastico della Città metropolitana’, con Laura Bertolino sul tema ‘per un sistema musicale del pinerolese’, con Maurizio Trombotto sul tema dell’ex caserma Bochard futuro polo civico e culturale, con Paolo Pivaro sul tema ‘i musei del pinerolese risorsa per il territorio’. Introduce Deborah Severini.

Quando parliamo di cultura ragioniamo di politiche che contribuiscano a generare e consolidare la coesione e la giustizia sociale all'interno della Comunità. La cultura non è neutra. Attraverso strumenti quali la biblioteca, i musei, i teatri e la musica intendiamo declinare politiche di crescita del territorio, anche economica, dove nessuno può e deve rimanere indietro. In questo quadro un ruolo strategico di prospettiva lo avrà la costruzione del Polo culturale (all'ex caserma Bochard) e la sinergia con il sistema scolastico del territorio.

Lunedì 20 settembre presso il Salone dei Cavalieri (viale Giolitti 7 – Pinerolo), alle ore 20,30, Silvia Lorenzino e Isabella Conti, Sindaca di San Lazzaro di Savena, dialogano sul tema ‘nuovi modelli di welfare, nidi gratuiti, nuove misure per le donne e le famiglie’.

Dobbiamo pensare a delle vere e proprie ‘infrastrutture della cura’ perché le risposte dell’amministrazione devono essere in linea con le problematiche che le persone affrontano tutti i giorni per permettere a tutte e tutti di fruire di servizi adeguati di conciliazione di tempi di vita e lavoro e della condivisione dei carichi familiari.