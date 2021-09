App personalizzata: i vantaggi che può portare al tuo business

Tra i temi tech del momento ci sono le applicazioni: hanno iniziato le grandi aziende ma sono sempre più le attività che hanno scelto di affidarsi a team di professionisti per svilupparne una propria; le app personalizzate sono il vero strumento che può far emergere la tua azienda distinguendosi e diventando quindi un braccio destro per moltissimi potenziali clienti.

Ma quali vantaggi puoi trarre per il tuo business sviluppando un’app personalizzata? A svelarlo è Evobyte, azienda specializzata in sviluppo di software e applicazioni. Ormai è indiscutibile la potenza del web nei panni di marketing e di vendita ma se un sito web è una cosa estremamente comune, le app sono ancora meno diffuse ma non per questo meno efficaci, anzi!

Le app personalizzate hanno un enorme potenziale e il motivo del loro successo è legato al cambio di utilizzo dei dispositivi: nel tempo si è passati da un maggiore utilizzo di smartphone e mobile rispetto a desktop; ma entriamo nei dettagli e scopriamo meglio quali vantaggi puoi trarre chiedendo ad un team di sviluppare la tua app personalizzata. Gli utenti, sempre più attenti e consci dei pericoli di internet , hanno imparato ad usare il mezzo con grande abilità facendo più frequentemente acquisti online.

App personalizzata: quali vantaggi puoi trarre?

Molto spesso le persone chiedono perché dovrei sviluppare un’app aziendale? Siamo sicuri che il costo iniziale può scoraggiare alcune aziende ma in realtà i vantaggi sono numerosi e tangibili, tanto che in poco tempo avrete ampiamente ripagato l’impegno (tanto che il ritorno dell’investimento lo si ottiene in meno di 6 mesi). La maggior parte delle attività attualmente riesce a vendere proprio grazie a piattaforme e app specializzate nella vendita, basti pensare ad Amazon o app legate al fashion. Il vantaggio è quindi la fruibilità unita alla semplicità che convince sempre più - attenti - utenti a fare l’acquisto subito e a non rimandarlo al PC dimenticandosene. L’app è uno strumento facile ed intuitivo, immediato e rapido che evidenzia diversi vantaggi:

Sei disponibile h24 – un po’ come sul sito web, anche l’app ti permette di tenere le vetrine del tuo negozio digitale aperto 7/7 h24. La mancanza di vincoli orari convince moltissime persone a fare acquisti nei momenti più disparati: chi le utilizza sui mezzi mentre va al lavoro, chi prima di dormire sfogliando le pagine degli articoli invece che quelle di un libro.

– un po’ come sul sito web, anche l’app ti permette di tenere le vetrine del tuo negozio digitale aperto 7/7 h24. La mancanza di vincoli orari convince moltissime persone a fare acquisti nei momenti più disparati: chi le utilizza sui mezzi mentre va al lavoro, chi prima di dormire sfogliando le pagine degli articoli invece che quelle di un libro. Comunicazione mirata – rispetto ad altri metodi, un’app personalizzata ti permette di avere una comunicazione mirata al target di persone interessate. Chi scarica l’app e la tiene installata sul proprio smartphone o è già cliente o è comunque potenzialmente interessato a fare acquisti. Utilizza le notifiche push, ma senza esagerare, per attirare la loro attenzione.

– rispetto ad altri metodi, un’app personalizzata ti permette di avere una comunicazione mirata al target di persone interessate. Chi scarica l’app e la tiene installata sul proprio smartphone o è già cliente o è comunque potenzialmente interessato a fare acquisti. Utilizza le notifiche push, ma senza esagerare, per attirare la loro attenzione. Visibilità – l’app rende il tuo brand molto più visibile, se avrai anche cura di lasciare alcuni servizi utilizzabili anche offline gli utenti apprezzeranno e la utilizzeranno sempre con più frequenza, aiutandoti quindi anche a scalare la popolarità della classifica app.

– l’app rende il tuo brand molto più visibile, se avrai anche cura di lasciare alcuni servizi utilizzabili anche offline gli utenti apprezzeranno e la utilizzeranno sempre con più frequenza, aiutandoti quindi anche a scalare la popolarità della classifica app. Sono personalizzabili – le app mobile personalizzate permettono grande libertà a livello di design e funzionalità, questo ti dà modo di chiedere agli sviluppatori di creare esattamente ciò che cerchi.

– le app mobile personalizzate permettono grande libertà a livello di design e funzionalità, questo ti dà modo di chiedere agli sviluppatori di creare esattamente ciò che cerchi. Le funzioni esclusive mobile – dal GPS alla lista contatti fino alla fotocamera: sono tanti gli strumenti mobile che puoi sfruttare e integrare all’interno della tua app personalizzata.

– dal GPS alla lista contatti fino alla fotocamera: sono tanti gli strumenti mobile che puoi sfruttare e integrare all’interno della tua app personalizzata. Nuova branding experience – un altro elemento che vogliamo sottolineare è sicuramente la branding experience che può portare aria di novità. Il concetto è simile a quello di microsito ma qui stiamo parlando di un dispositivo esclusivamente mobile e che porta l’azienda su un piano sicuramente più moderno.

– un altro elemento che vogliamo sottolineare è sicuramente la branding experience che può portare aria di novità. Il concetto è simile a quello di microsito ma qui stiamo parlando di un dispositivo esclusivamente mobile e che porta l’azienda su un piano sicuramente più moderno. Maggiore tempo trascorso a contatto con gli utenti – a differenza dei siti web, le app attualmente registrano un tempo sempre maggiore di interazione da parte degli utenti. Negli ultimi anni c’è stato un aumento di oltre il 20% del tempo trascorso utilizzando app, dopo già l’80% passato a mobile.