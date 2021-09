Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Sembrerete una polveriera in procinto di esplodere specie all’interno di un ambiente dove non vi sentite più a perfetto agio e semmai la goccia dovesse traboccare dal vaso non ci penserete su nemmeno un attimino a dare il benservito a un soggetto che vi calza assai stretto. La settimana vi vedrà spettatori e protagonisti di accadimenti astrusi implicita una scoperta lasciante a bocca aperta, una novella inopinata, un incontro casuale e un lavoretto da terminare.

TORO : Qualcosa vi preoccupa e malgrado non lo sbandieriate ai quattro venti chi vi conosce bene comprenderà che avete la luna di traverso… Trattasi forse di un ritardato pagamento, della salute vostra od altrui, di una faccenda privata, di un contesto penalizzante fatto sta preferirete starvene soli piuttosto che in mezzo a tanta marmaglia anche se poi a seguito di un responso tirerete respiri di sollievo. Se vi recate ad una fiera occhio al portafoglio! Domenica sbarazzina.

GEMELLI : In più occasioni non riuscirete a comprendere il confine tra sincerità, finzione e stupidità. D’altronde nel trattare con certe persone è impossibile non navigare in oceani di esitazione e sapere quale sia l’esatta direzione. Ascoltate l’istinto e tanti nodi si scioglieranno a costo di piantar su uno zibaldone con gentaglia immeritevole di considerazione … Grazie al trigono di Marte a partire dal 15 settembre tante cose miglioreranno diminuendo l’affanno.

CANCRO : Siate speranzosi, entusiasti, indulgenti … Fervore, ironia, disinvoltura, permetteranno di vivacizzare la routine, attutire una rogna, ottenere delle rivincite o delle ovazioni. Poiché la lingua batte dove il dente duole tenderete a picchiare sullo stesso tasto svuotando turbinosamente quel sacco riempito da chi approfittava della vostra fittizia pazienza. Qualche nativo verrà invitato ad un festeggiamento altri invece riabbracceranno chi abita lontano.

LEONE : Le idee saranno annebbiate quasi non riusciste a trovare riscontro a insoluti interrogativi o qualcuno vi stesse talmente sull’anima dall’ambire mandarlo a ragliare in un altro fienile ma, non potendolo fare, vi mordicchierete la lingua, cercando altrove rispetto e dignità … Attenti però a non scaricare tensioni e malumori sul partner con rischio di alterarne l’intesa e, in una precisa contingenza, fate valere, con calma, le vostre ragioni. Donna da aiutare e week end speciale.

VERGINE : Se son sorti dei malintesi con cooperatori, congiunti, consulenti o conoscenti, chiariteli: il torto non sta mai da una parte sola e sciupare un rapporto per delle sciocchezze sarebbe imperdonabile… Gli operanti in un ambito industriale, commerciale, agricolo, medico o artigianale, attraverseranno un attimo di flessione o di confusione. Le sorprese invece tracimeranno proprio in prossimità del vostro compleanno. Sulla strada siate cauti specie nei sorpassi, incroci e rotonde …

BILANCIA : Tratterete con dei brocchi così brocchi dal reputare che il seme del buon senso si sia estinto e pur tentando di spiegarvi non caverete un ragno dal buco … Dal canto suo, Marte congiunto al Sole attizzerà focherelli di buon auspicio, agevolando abboccamenti, amoretti, diletti. Vi verrà esteso inoltre un invito da non rifiutare. Per favorire il benessere siate parchi nel mangiare, fate incetta di frutta, verdura e non incavolatevi! Domenica appagante o ritrovo ruspante.

SCORPIONE : Non siete contenti e smaltire la sbornia di mesi difficilini è impresa da certosini … In aggiuntiva, un acciacco, una scelta o una missiva inquieterà gettandovi nel mare delle mille perplessità … Sicché, oltre battere la fiacca, rischiate di andare “nel pallone”, smarrire oggetti, incartamenti, documenti … Forza e coraggio: la soluzione di un problemone è a portata di mano e la zavorra si alleggerirà … Conforto da recare ad uno scalognato. Appuntamento posticipato.

SAGITTARIO : Provate a far entrare nella crapa di un eccentrico lunatico le vostre finalità: se le comprende bene, contrariamente, astenetevi dal compiacerlo e datevi un giro di manovella … Approfittate del primo quarto di Luna che il 13 settembre si forma nella vostra costellazione per mutare ciò che non funge e dare un input diverso e migliore alla quotidianità. Una tavolata in compagnia porterà buonumore ed allegria mentre in amore i cambiamenti saranno a portata di giornata.

CAPRICORNO : Con Marte sbilenco vi toccherà sopportare gli spleen altrui, adempiere a ingenti responsabilità, accettare un compromesso, far da pacieri tra due litiganti, affrontare contesti imbarazzanti e aspettare la maturazione di un evento. In amore siate equanimi, non polemizzate per quisquilie ed in ambito amichevole ricontattate chi non sentite dalle calende greche …Fastidi relativi a fatturazioni, bollette, mutui, riscossioni. Domenica festaiola o cerimonia a cui aderire.

ACQUARIO : Vorreste avere subito le idee chiare su come indirizzare l’avvenire o sapere come una delicata questione andrà a finire ma, poiché l’impazienza non è concessa, non vi resta che sedervi sulla riva ed aspettare. Un guizzo di malinconia colpirà a tradimento e una bisticciata vi consentirà di capire la vera natura di un essere indecifrabile. Inclinazione spaccare vetri, rovesciare vasetti o combinar guai nel cucinar manicaretti. Nel week end un bel giretto non guasta!