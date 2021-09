Torino-Lione, No Tav assaltano il cantiere a San Didero con lancio di petardi e fuochi d'artificio

Ancora una notte di tensione in Valle di Susa, con un faccia a faccia ravvicinato tra manifestanti No Tav e forze dell'ordine.

Dopo la battitura delle reti del cantiere del nuovo autoporto, a San Didero, un gruppo di manifestanti incappucciati ha lanciato prima petardi e fuochi pirotecnici contro la polizia, poi è iniziata una sassaiola a cui le forze dell'ordine hanno risposto con i lacrimogeni, disperdendo i No Tav.

"Un lungo fiume di giovani ha attraversato i campi per arrivare alle reti dove si è svolta la battitura", hanno poi raccontato i manifestanti sulla pagina Facebook NoTavInfo NoTav. Concludendo: "Nonostante i lacrimogeni i/le Notav portano avanti la lotta".

Gli investigatori della Digos sono al lavoro per identificare i responsabili tra il centinaio di manifestanti che hanno raggiunto in corteo San Didero. Nelle scorse notti i No Tav avevano già attaccato il cantiere, così come quello della Torino-Lione a Chiomonte.