Paolo Damilano a sostegno di Carmagnola bellissima e del sindaco Gaveglio: "Il rilancio deve partire dal territorio"

Nei giorni scorsi Paolo Damilano, candidato sindaco di Torino con la lista civica Torino Bellissima sostenuta dal centrodestra, è passato a Carmagnola per conoscere la realtà locale, il sindaco in carica e candidato per un secondo turno di mandato Ivana Gaveglio ma soprattutto per ufficializzare, con la sua presenza, la discesa in campo della lista civica Carmagnola Bellissima.

Andare oltre la pandemia per un rilancio

Carmagnola Bellissima, che nasce appunto dal progetto sorto a Torino, come spiega il suo capolista Alberto Filiberto "fa come suoi punti di forza la civicità, il lavorare su progetti dettati dal buon senso, dalla concretezza e dalle esigenze del territorio, senza però dimenticare di guardare al futuro, obiettivo importante e fondamentale per il rilancio, soprattutto dopo un periodo di emergenza sanitaria così pesante e lungo, che ha condizionato non solo la vita sociale ma anche limitato un percorso di sviluppo economico".

"Paolo Damilano e Ivana Gaveglio incarnano questo spirito concreto e combattivo, dove l'aver ben presente ciò che necessitano i territori in cui vivono, li rendono la giusta risposta per portare avanti un percorso amministrativo così intenso ed impegnativo", sottolinea il capolista di Carmagnola bellissima.