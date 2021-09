Volley, parte la campagna abbonamenti della Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Parte la campagna abbonamenti della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la stagione 2021/2022.

Com’è noto, anche al PalaFenera si entrerà soltanto esibendo ad ogni gara il green pass in corso di validità (ciclo vaccinale completo, guarigione da Covid19 negli ultimi 6 mesi, prima dose vaccinale da 15 giorni, tampone nelle 48 ore antecedenti) e previo rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle leggi vigenti (mascherina e distanziamento).

Al momento, e fino al 29 settembre, anche in attesa delle decisioni delle autorità competenti in ordine all’auspicato aumento di capienza attualmente pari al 35%, la sottoscrizione dell’abbonamento sarà esclusivamente riservata agli abbonati che la scorsa stagione non ne avevano richiesto la restituzione.

Di seguito le condizioni e i prezzi riservati agli abbonati della scorsa stagione, e le modalità per il rinnovo:

– Gradinata Fenera Fedelissimi e Gradinata Reale Mutua: 70,00 euro

– Tribuna Fenera e Tribuna Reale Mutua: 300,00 euro (comprensiva di posto numerato e diritto al parcheggio auto interno)

– Tribuna Elmo & Pier: 500,00 euro (con accesso anche all’area hospitality)

L’abbonamento include tutte le partite di regular season di campionato (ed eventuali play-off e Coppa Italia) che la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 disputerà in casa nel corso della stagione, compatibilmente con le norme di sicurezza vigenti.

Il rinnovo dell’abbonamento andrà esercitato direttamente al PalaFenera il 17 ed il 18 settembre 2021 durante il torneo internazionale Città di Chieri (https://www.chieri76.it/il-17-e-18-settembre-va-in-scena-il-citta-di-chieri/), oppure successivamente e fino al 29 settembre 2021 inviando una mail all’indirizzo chieri76@gmail.com, allegando copia di carta d’identità, della vecchia tessera e del bonifico alle coordinate bancarie che verranno separatamente fornite.

Vendita libera dal 30 settembre 2021 in poi

Dal 30 settembre presso la biglietteria del PalaFenera (tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle 17,00 alle 19.00) sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento per i nuovi abbonati limitatamente ai posti disponibili.

I prezzi saranno i seguenti:

– Gradinata Fenera Fedelissimi e Gradinata Reale Mutua: 120,00 euro

– Tribuna Fenera e Tribuna Reale Mutua: 390,00 euro (comprensiva di posto numerato e diritto al parcheggio auto interno

– Tribuna al piano superiore Elmo & Pier: 600,00 euro (con accesso anche alla area hospitality)

Prezzi tagliandi per le singole partite:

Tribuna Fenera e Tribuna Reale Mutua numerati: 30 euro (ridotto da 4 a 14 anni non compiuti e over 65: 25 euro)

Gradinata Fedelissimi Fenera e Gradinata Reale Mutua non numerato: 15 euro (ridotto da 4 anni a 14 anni non compiuti e over 65: 12 euro).