Green pass obbligatorio anche per colf e badanti, ma è (quasi) impossibile farlo rispettare

Una delle sfide principali per il governo, che con il decreto ha imposto il green pass obbligatorio per tutti i lavoratori dal 15 ottobre, sarà il controllo del rispetto della normativa, affidato per ora ai datori di lavoro.

I controlli su colf e badanti

Cosa succede però quando l'obbligo è applicato in un settore che in Italia conta quasi il 50 per cento di lavoratori non in regola? Parliamo dell'esercito di colf, badanti e babysitter, milioni di lavoratori che ogni giorno assistono bambini e anziani, questi ultimi soggetti considerati ultra fragili. Il controllo del green pass sarà affidato al datore di lavoro, ovvero nella maggior parte dei casi un parente prossimo della persona assistita. Se però il dipendente non è in regola, il controllo ovviamente viene meno.