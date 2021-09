Domani l'associazione ATE inaugura la nuova sede all'Educatorio della Provvidenza

Domani, domenica 19 settembre, alle ore 11 ATE Associazione Traumi Encefalici inaugurerà la sua nuova sede a Torino all’Educatorio della Provvidenza (corso Trento 13). La sede resterà aperta tutti i pomeriggi della settimana lavorativa e potrà essere usata dagli associati per socializzare e seguire i vari laboratori terapeutici dei quali fruiscono gratuitamente sin dal 1993. Durante l’inaugurazione l’associazione ATE presenterà anche tutti i suoi nuovi progetti e le azioni di sostegno pensate per le persone con grave cerebrolesione acquisita e alle loro famiglie.

L’ATE Associazione Traumi Encefalici opera dal 1993 con lo scopo di aiutare chi ha subito un trauma cranico e la sua famiglia. Si occupa di persone che hanno subito il trauma a causa di incidenti sulla strada, sul lavoro, nello sport, e anche di persone con esiti di ictus. Gli interventi mirano al loro reinserimento sociale, dal momento che il danno procurato dall’evento traumatico le ha improvvisamente escluse da tutti i contesti di socialità e le ha private di alcune delle capacità necessarie a proseguire l’attività lavorativa o a riprendere gli studi. La possibilità di praticare in modo continuativo le attività qualificate e monitorate che l’ATE organizza contribuisce a stimolare l’utilizzo delle capacità residue di queste persone, anche nell’ottica di mantenere i risultati raggiunti con la riabilitazione. La percezione di questi risultati e il senso di appartenenza a un gruppo arricchiscono l’immagine di sé e del proprio valore, e sostengono la volontà e la capacità di relazionarsi in modo soddisfacente con il contesto familiare e sociale.

La nuova sede all’Educatorio della Provvidenza resterà aperta tutti i pomeriggi della settimana dalle 14.30 alle 18, consentendo agli utenti e ai loro familiari di usufruire ogni giorno di almeno due ore di attività oltre a poter condividere momenti di socializzazione, confronto e svago. Le diverse attività (condotte da psicologi, terapisti e volontari) sono dieci e si ripeteranno ogni due settimane. Sono previste poi anche due attività di formazione per volontari e familiari che avranno cadenza settimanale. Tutte le attività, gli operatori, i volontari e gli utenti vengono valutati e supervisionati a titolo di volontariato dalle dottoresse Sabrina Sapienza, Responsabile scientifico di ATE, e Gaia Torrini, entrambe esperte nel campo delle lesioni cerebrali in quanto da tempo operano presso il Presidio Sanitario Ausiliatrice - Fondazione Don Gnocchi di Torino che si occupa appunto di riabilitazione.

La presidente di ATE Laura Bellagarda parla così dell’inaugurazione e di quanto sia importante per l’associazione: “Siamo ovviamente contenti di poter contare su questo nuovo spazio, un’opportunità davvero importante per tutte le persone di cui si occupa la nostra associazione. Per noi davvero si apre un mondo tutto nuovo: le persone che seguiamo hanno infatti bisogno di terapie per lungo tempo, ma anche di un luogo dove poter socializzare, coltivare relazioni e continuare a migliorare memoria, orientamento e sì anche il proprio umore. La nostra speranza è che questa sede possa diventare anche un punto di riferimento per le famiglie, perché troppo spesso queste vengono abbandonate a sé stesse”.