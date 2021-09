Fabiana Macaluso e Writer Chiuto domani in corso Sebastopoli protagonisti di una grande opera dedicata all'ambiente

Writer Chiuto, colonna del writing nel mondo, dal 1982 dipinge su muri con grandi maestri fondatori del writing come Phase2 e Vulcan e Seen, viaggia tra Los Angeles e l’Italia dal 1996 dove conosce Spyder Seven , Chaz One arrivando New York alla mecca del writing conoscendo Afrika Bambata e Zulu Nation in Italia e conosciuto ovunque nella cultura Hip Hop , benedetto anche da Papa Giovanni Paolo II nella cappella Sistina nel 2001, in occasione di un evento pubblico.