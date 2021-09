Grugliasco, terminato l'ultimo gruppo dei soggiorni estivi marini: c'è anche la visita del vicesindaco

Lo scorsa settimana il vicesindaco e l'assessore al welfare di Grugliasco , Elisa Martino ha visitato l'ultimo gruppo estivo dei soggiorni marini che si sono svolti a Rimini dal 4 al 18 settembre. In tutto 65 partecipanti suddivisi in due hotel riminesi con pensione completa.

"Siamo andati a trovarli ed erano tutti molto contenti per questo soggiorno, sia per gli alberghi sia i pasti e per le nuove amicizie - spiega Martino -. Non vedono l'ora di ripetere questa esperienza il prossimo anno, nella speranza che le restrizioni vengano meno per poter riorganizzare le serate danzanti".