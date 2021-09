Sport |

Basket, Reale Mutua annuncia la collaborazione con Area Pro 2020

Il presidente Avino: "Continuiamo a stringere accordi di collaborazione con le società del territorio che hanno scelto di sposare il nostro progetto. Vogliamo accrescere il valore dell'offerta formativa e sportiva"

La Reale Mutua Basket Torino è orgogliosa di comunicare la collaborazione con Area Pro 2020. La collaborazione tra i gialloblù e la società sportiva con sede a Piossasco, Rivalta e Orbassano prevede la formazione congiunta di una squadra giovanile, che parteciperà al campionato U17 Eccellenza con la divisa della Reale Mutua. “La collaborazione con Basket Torino – spiega Gianni Persico della Cabina di regia Area Pro 2020 – ha una doppia valenza: dare opportunità di crescita ai nostri ragazzi e permettere l’avvio della costruzione di un settore giovanile alla società torinese con il campionato più alto. Siamo orgogliosi di questa collaborazione e di essere stata una delle prime società ad aver fatto parte di questo nuovo progetto”. “Continuiamo a stringere accordi di collaborazione con le società del territorio che hanno espresso la voglia di sposare il nostro progetto. Con Area Pro vogliamo accrescere il valore dell’offerta formativa e sportiva – ha dichiarato David Avino Presidente della Reale Mutua Basket Torino. - Cominciamo ad ampliare il nostro campo d’azione in aree limitrofe a Torino: Orbassano, Rivalta e Piossasco sono città frizzanti con cui vogliamo collaborare in modo continuativo per formare giovani che a loro volta possano diffondere la passione per la palla a spicchi!”.

comunicato stampa

