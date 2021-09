La "regina della notte" Lady Tabata candidata con Rinascimento Sgarbi Torino per Damilano

Imprenditori ed accademici. È su candidati provenienti da questi due mondi che punta Rinascimento Sgarbi Torino, che si presenta alle Comunali accorpato a Si Tav Si Lavoro con Mino Giachino, a sostegno di Paolo Damilano.

Il movimento ideato da Vittorio Sgarbi, che alle elezioni 2021 sostiene la coalizione di centrodestra, ha come coordinatore regionale Lorenzo Nespoli. Proveranno ad entrare in Comune il coordinatore cittadino, l’architetto e docente del Politecnico Amedeo Manuello Bertetto, e l'imprenditrice ed ex modella Barbara Meoni, più conosciuta come la "regina della notte" Lady Tabata. Insieme a loro, per la Circoscrizione 7 Vanchiglia-Aurora, l'artista 31enne Jacopo Di Muccio.

Tra le priorità dei candidati il "recupero delle architetture abbandonate della città e nel supporto alle attività’ commerciali legate al mondo della ristorazione e del divertimento".