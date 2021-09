Come creare una cultura aziendale positiva con i gadget aziendali

Quando si parla di branding e cultura aziendale si tende spesso a focalizzarsi sull’immagine esterna dell’azienda, quella destinata al pubblico, siano essi clienti o partner commerciali.

In realtà un aspetto fondamentale della cultura aziendale è rivolto essenzialmente all’interno e definisce i rapporti tra l’azienda stessa e i suoi impiegati, così come le dinamiche di collaborazione tra colleghi ai vari livelli della scala gerarchica.

Sebbene alcuni imprenditori e dirigenti d’impresa possano ritenere che questa tematica riguardi esclusivamente le risorse umane in fase di assunzione di nuovi dipendenti, curare attivamente una cultura positiva in linea con i valori e la missione aziendale è fondamentale per il successo di ogni impresa.

Una cultura aziendale positiva promuove l’inclusione e il coinvolgimento dei dipendenti per renderli promotori attivi dell’azienda stessa.

Non è una novità che dipendenti felici risultano più produttivi e pronti a dare il massimo per la propria azienda: quando sentiamo che i nostri sforzi sono apprezzati, e premiati, siamo maggiormente incentivati a lavorare meglio e più velocemente, per non parlare del fatto che essere soddisfatti sul posto di lavoro migliora la collaborazione e il generale mood all’interno dell’azienda.

Se la comunicazione con i dipendenti è la base per creare un ambiente di lavoro sereno e positivo, ci sono alcune tecniche pratiche per aumentare la fidelizzazione e il senso di appartenenza all’azienda.

Una di queste sfrutta i gadget aziendali per creare un’immagine forte del brand non solo all’esterno ma soprattutto all’interno.

Ecco 5 consigli per creare e promuovere una cultura aziendale positiva con i gadget aziendali.

Offri Pacchetti di Benvenuto

Il primo giorno di lavoro in azienda è importante per i nuovi assunti: rendilo speciale offrendo loro un pacchetto di benvenuto contenente gadget personalizzati che possano rendere le prime ore più piacevoli.

Durante i primi giorni ogni nuovo impiegato deve digerire un gran numero di nuove informazioni: con la collaborazione delle risorse umane, prepara un vademecum per presentare l’azienda ai nuovi assunti e mettilo all’interno di una borsa in tela personalizzata con logo e colori aziendali.

Aggiungi lanyard porta-badge identificativi, una t-shirt o polo aziendale, penna con taccuino e magari una bella tazza aziendale da mettere in bella mostra sulla scrivania.

In questo modo, i nuovi assunti si sentiranno coinvolti e partecipi, e più inclini a dare il massimo fin da subito.

Organizza Attività di Team Building

Per creare e rafforzare il senso di appartenenza e la collaborazione all’interno di un team di lavoro, le attività di team building sono un must.

Possono essere attività semplici da programmare direttamente in ufficio durante le ore di lavoro, come quiz o un aperitivo analcolico prima di andare a casa, oppure puoi cimentarti in attività più strutturate da pianificare in anticipo, come una giornata di trekking, sport, paintball o escape room.

Qualunque sia la tua attività preferita, fai in modo che la giornata di team building resti nella memoria regalando a tutti partecipanti dei gadget personalizzati a tema, con la data e una frase significativa.

Puoi trovare tante idee per i tuoi gadget personalizzati economici qui .

Premia gli Ottimi Risultati

Una cultura aziendale positiva riconosce i meriti e i successi di ciascuno.

Non limitarti a mostrare il tuo apprezzamento quando i tuoi dipendenti raggiungono ottimi risultati: non c’è niente di meglio di un incentivo materiale per gratificare gli sforzi fatti.

Oltre ai classici incentivi in busta paga, puoi offrire ai tuoi migliori impiegati regali di qualità per mostrare quanto apprezzi il loro impegno.

A tale scopo, scegli qualcosa di speciale, come una elegante penna stilografica in un bel cofanetto regalo o un vino pregiato.

Celebra le Ricorrenze

I cesti natalizi sono un classico.

Se vuoi rafforzare i legami positivi e creare una cultura aziendale forte, non limitarti alle festività comandate.

Celebra ogni ricorrenza, sia essa la promozione di un dipendente o i 10 anni della tua azienda, e sfrutta ogni occasione per donare ai tuoi dipendenti e collaboratori qualcosa che ricordi loro perché hanno scelto di lavorare nella tua azienda.

Non è necessario spendere una fortuna per offrire qualcosa di significativo: bastano piccoli oggetti di utilità quotidiana come materiale di cancelleria e altri gadget da scrivania.

Fai Colpo alle Fiere

Un modo per rafforzare i legami all’interno del team e mostrare tutta la propria professionalità e cultura aziendale anche all’esterno è quello di partecipare alle fiere e agli eventi aziendali con una marcia in più.

Prepara la tua squadra nei minimi dettagli e vesti il team con abbigliamento aziendale in linea con lo stile della tua impresa.

Punta su semplici t-shirt con colori e logo aziendale per eventi casual, su polo o giacche eleganti per gli eventi più formali.

Non dimenticare i cordoncini porta badge e altri gadget personalizzati da offrire ai partecipanti per rafforzare la tua immagine: attirerai non solo nuovi clienti e collaboratori, ma farai anche bella figura con possibili nuovi talenti da assumere.

I gadget aziendali sono uno strumento potente per il branding interno ed esterno, ti aiutano a costruire e diffondere un’immagine positiva della tua azienda, permeata dai valori e dalla cultura aziendale.

Una cultura aziendale forte, definita e positiva è la chiave per il successo delle imprese perché nutre il coinvolgimento attivo di tutti i dipendenti e sa mostrarsi al pubblico nella sua veste migliore, ponendosi ben al di sopra della concorrenza.

Sfrutta anche tu la forza dei gadget aziendali per creare un ambiente positivo a lavoro.