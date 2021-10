Migliori siti scommesse online: i siti per le scommesse sportive in Italia

Con l’arrivo della pandemia c’è stato il boom delle scommesse sportive online. L’incremento del 37.5% rispetto al 2019 ha permesso, agli scommettitori, di cercare il top tra i siti di scommesse già esistenti e scoprire la nascita di tanti siti nuovi e competitivi. E questo movimento in crescita, come mostrato su sitiscommesse.info, ha permesso di stilare una classifica analizzando il panorama di quelli che sono i migliori bookmaker italiani.

Sono tanti i criteri su cui ci si è basati:

sicurezza

bonus

payout

quote

palinsesto

metodi di pagamento

La classifica ha portato a considerare i 10 migliori siti di scommesse, quelli più competitivi in Italia.

Questa classifica comprende solo siti di scommesse che hanno regolare licenza ADM (ex AAMS). Non è un dettaglio, ovviamente, infatti è molto importante dal punto di vista della sicurezza. Per ragioni di attendibilità è fondamentale per il giocatore che il sito di riferimento sia legale e, quindi, che abbia regole tali per poter giocare e depositare denaro in tranquillità.

Caratteristiche dei migliori siti di scommesse sportive

Ognuno di questi 10 siti è stato scelto per una caratteristica che ora guardiamo nel dettaglio:

Casinò Caratteristica principale SNAI migliore come palinsesto scommesse Betway quote ottime per il calcio Eurobet top per i mercati su cui scommettere 888sport app mobile per le scommesse di alto livello BetFlag il più alto tra i bonus di benvenuto bwin live streaming più completo Unibet metodi di pagamento migliori Betclic miglior servizio clienti William Hill promozioni sul calcio migliori Gioco digitale miglior sicurezza e affidabilità

Il settore del gioco online è una della attività che ha vissuto il più rapido sviluppo nell’arco dell’ultimo decennio. L’effetto Covid (che ha influito anche sul mercato degli affitti) ha accelerato ancora di più l’utilizzo dei siti online da parte dei giocatori. Infatti scommettere su questo o quell’evento sportivo è diventato un passatempo molto conosciuto in Italia. Non possiamo, quindi, considerare una sorpresa che nascano siti di scommesse sportive ogni due settimane.

Con una concorrenza così agguerrita non è facile essere tra i migliori siti di scommesse online. Per questa ragione i siti italiani investono somme molto alte per sviluppare delle piattaforme che siano funzionali e di ottimo livello. Ogni sito scommesse si affida a delle strategie differenti che possano attrarre nuovi giocatori e anche mantenere soddisfatto lo zoccolo di giocatori abituali.

Alcuni siti di scommesse italiani si basano su tipologie di puntate differenti, altri puntano su bonus e promozioni nuove.

Il vantaggio di questa offerta, nei siti di gioco legale, resta a favore del giocatore. Il cliente, infatti, ha preferenze e aspettative alte e la varietà di proposte sul web non può che essere un punto vincente.

Si può, in questo modo, scegliere il sito che più calza il desiderio dello scommettitore.

Quasi tutti i migliori siti di scommesse in Italia hanno:

palinsesti

bonus di benvenuto

live betting

assistenza clienti

offerte e promozioni

Al di là di questi termini di paragone che sono tutti importanti ce n’è uno che non può non fare la differenza: la sicurezza. Si dovrebbe, infatti, giocare solo su siti regolamentati che hanno una licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Solo questo documento ci permette di avere una esperienza di betting piacevole e sicura per tutti gli utenti che amano scommettere con maggiore senso di serenità.

Legislazione corrente dei siti di scommesse in Italia

L’Italia è uno dei paesi più attenti sulle normative che regolano il gioco e la tutela dei cittadini.

Abbiamo 3 livelli di attenzione che si basano su una normativa nazionale, una regionale e provvedimenti che sono vigenti nei singoli comuni.

Tutte queste normative disciplinano sia i Casinò e le sale gioco reali che i siti scommesse online.

Con la legge n.266 del 2005 è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che assicura la regolamentazione del settore dei giochi online e che inibisce dalla creazione di siti che non abbiano le autorizzazioni necessarie.

Con il Decreto legge n.98 del 2011 si è inasprita ancora di più la lotta al gioco d’azzardo, in particolare quello online, che porta alla sospensione o alla revoca dell’esercizio o della licenza con 3 violazioni in 3 anni.

Come si crea un conto sui siti di scommesse sportive

La prima cosa da fare, se si ha voglia di iniziare a giocare, è registrarsi su uno dei tanti siti scommesse che è possibile trovare online.

In Italia anche questo processo è regolamentato dall’ADM che richiede alcune informazioni per prevenire il possibile gioco di minori di 18 anni, il riciclaggio di denaro o anche categorie di giocatori problematici che sono già stati schedati.

Questa attenzione comporta l’invio di una copia di un documento di identità e alcune informazioni personali ma sempre con la tutela della legge sulla privacy.

La procedura, comunque, è molto semplice e simile per tutti i migliori bookmaker legali in Italia.

Ci sono 5 step da rispettare:

Scegliere un bookmaker tra i migliori siti di scommesse online in Italia Trovare il pulsante per la registrazione che di solito è sulla homepage Compilare il modulo di registrazione con alcune info personali Effettuare un deposito richiedendo il bonus di benvenuto Inviare la copia di un documento d’identità

I criteri per una scelta intelligente

In un mercato così ampio come quello del betting la competizione c’è ed è tanta. Si deve, quindi, riconoscere il miglior bookmaker in un mare di siti che sono quasi tutti simili nelle offerte.

I criteri su cui si deve fare attenzione sono:

palinsesto ricco

payout alto sulle scommesse online

migliori bonus

pagina e streaming di qualità

depositi e prelievi sicuri

responsabilità e sicurezza

Anche se stiamo parlando di siti scommesse AAMS (o ADM) le differenze che ci possono essere tra un operatore e un altro sono tante.

L’importanza della sicurezza nei migliori siti di scommesse online è fondamentale. Giocare in tranquillità è un requisito fondamentale, soprattutto perché consegniamo a degli estranei dati sensibili e anche gli estremi di carte di credito di proprietà.

I dettagli di un sito ADM

Esistono alcuni dettagli che ci permettono, comunque, di capire se un sito di scommesse ha la concessione italiana o meno.

Nella homepage c’è il logo di ADM, infatti, e anche il numero di licenza dell’operatore. L’ADM è l’unico organo in grado di poter concedere licenze ai siti che vogliono operare in Italia. E per ottenere una concessione questi siti di scommesse devono poter adempiere a tutta una serie di parametri e norme precise che servono a tutelare i giocatori.

Giocare su un sito autorizzato garantisce di non subire sanzioni amministrative perché non si evadono le tasse e si sta rispettando la legge. Oltretutto si è tutelati dal mancato versamento di una vincita o dalla chiusura di un conto di gioco.

Le licenze di stati stranieri come Malta, Curacao o Gibilterra in Italia non hanno nessuna validità legale. Un’altra caratteristica da cui si riconosce un operatore legale è che ci deve sempre essere un .it come dominio del sito e le quote sono sempre espresse in decimali e non in millesimi.

Abbiamo anche limiti di puntata: la puntata minima deve essere di almeno 2 euro e la vincita massima è di 10.000 euro per le singole e di 50.000 euro per i sistemi.

Siti scommesse sicuri Licenza italiana Tutela del giocatore Eurobet Licenza n. 15016 Gioco Responsabile bwin Licenza n. 15026 gamcare William Hill Licenza n. 15038 Gambling Therapy SNAI Licenza n. 15215 Gioco Responsabile 888sport Licenza n. 15014 Gambling Therapy



Lista degli sport più popolari per scommettere online

Alcuni bookmakers tra i più famosi propongo fino a 30 discipline sportive che possono essere quotate, altri invece ne offrono meno. Ci sono, però, alcuni sport che nessun sito di scommesse può accantonare. Non ci sarà, infatti, mai nessuno tra i migliori siti di scommesse sportive che potrà fare a meno del calcio, cioè la disciplina in assoluto più famosa e seguita in tutto il betting europeo.

Ci sono poi, distanziati da un bel po’ di scommesse in meno, sport molto popolari come tennis e basket. L’ippica, invece, gode di tanti scommettitori appassionati ma pochi appassionati di cavalli amano quotare i loro amati animali online. Altri sport popolari in Italia anche ciclismo, pallavolo, boxe, Formula 1 ed eSports.

Stiamo, principalmente, parlando di giochi che sono conosciuti in Italia, infatti la lista sarebbe molto più lunga se parlassimo di sport che sono più seguiti in altri paesi. In nazioni come la Gran Bretagna è facile pensare di poter scommettere sul cricket così come negli USA e in Canada è molto più giocato l’hockey che il soccer.

L’ultima tendenza che si è messa in mostra negli ultimi anni è quella degli eSports che sono partite virtuali, quindi non giocate nella realtà.

I migliori siti per le scommesse sul calcio

Quando parliamo di siti di scommesse online non possiamo non parlare di scommesse sul calcio è che, di sicuro, è lo sport su cui ci sono più puntate in Italia e che da solo rappresenta circa il 75% di tutte le scommesse che vengono effettuate nel nostro paese.

Dobbiamo anche dire che, nonostante i migliori siti di scommesse abbiano tutti le quote sul calcio, non tutti hanno lo stesso modo di approcciarsi alla cosa.

Infatti ogni operatore ha un modo differente di quotare e di attirare il giocatore.

Ecco quali sono i payout maggiori che abbiamo trovato:

Casinò Payout Tornei calcio Mercati calcio Bonus Accetta Paypal 888sports 97,70% 106 110+ 100€ sì Eurobet 95,15% 121 260+ 210€ sì SNAI 95,13% 113 180+ 305€ sì betway 96,80€ 95 210+ 20€ sì Stanleybet 94,85% 92 120+ 10€ sì

Se parliamo di siti di scommesse per il calcio dobbiamo essere in grado di valutare tutti gli elementi. La prima cosa è quella di controllare quanti tornei vengano quotati. Infatti anche se le scommesse sulla Serie A sono quelle più giocate non possiamo sottovalutare dei campionati che sono comunque ben quotati: parliamo della Premier League, della Liga spagnola, della Bundesliga tedesca o della Ligue 1 francese. Anche la Championship inglese o il campionato vietnamita possono avere degli appassionati. Oltretutto in Europa abbiamo tanti campionati interessanti su cui poter puntare la nostra attenzione e alcune di queste squadre, avendole viste giocare nei tornei internazionali come Champions League o Coppa Uefa, non sono poi così sconosciute da non voler pensare di azzeccare un risultato utile.

Un altro elemento importante è quello dei mercati: un sito che ha tante tipologie diverse di giocata ci permette di poter variare le nostre strategie.

I migliori siti di scommesse sul tennis

Il tennis è in Italia il secondo sport più conosciuto e su cui si fanno scommesse sportive. Dopo l’exploit di Matteo Berrettini, primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon in 144 anni di storia del torneo, questa disciplina è tornata di gran moda anche grazie ad altri campioni come Jannick Siner e Lorenzo Musetti.

Anche in questo caso abbiamo parecchi bookmakers che hanno proposte valide per scommettere. Questo è uno sport individuale e quindi è diverso da uno sport di squadra come il calcio ma i punti che sono in comune sono tanti.

Qui, come per il calcio, si deve fare attenzione ai payout e che ci permettono di capire se le quote sono buone o non sono buone.

I migliori siti di scommesse online ci fanno scommettere sui tornei ATP ma anche quelli Challenger o ITP (ovviamente con un occhio di riguardo per i tornei del Grande Slam che sono quelli più seguiti dal pubblico).

Il vantaggio di poter giocare sul tennis è che ci sono tornei tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno. Il tennis è uno di quegli sport che si pratica in ogni angolo del globo. Va detto anche che si può scommettere in tempo reale e quindi è bene cercare un bookmaker che sia preparato su questo aspetto. Si può, infatti, puntare sull’esito del match ma anche sui singoli punti, sui game o sul set.

I migliori bookmaker per le corse di cavalli

Se i film sull’ippica come Febbre da cavallo o Black Stallion sono così famosi è anche perché c’è sempre stata una grande passione per questo sport. Anche se non abbiamo la stessa tradizione degli inglesi in Italia le corse di cavalli fanno parte del nostro immaginario.

Non tutti, però, i bookmaker ADM quotano questo tipo di corse. Infatti è sempre bene cercare siti di scommesse specializzati in questo settore. Sia Sisal che SNAI negli anni hanno acquisito grande allure tra gli appassionati e permettono un ottimo payout proponendo anche un bel carnet di corse su cui poter giocare.

Importante sempre è il calcolo dei payout e non abbiate timore anche se vi sembrano inferiori a quelli degli altri sport. I calcoli sull’ippica sono fatti in maniera differente. Bisogna anche sempre cercare il maggior numero di corse. In Inghilterra e negli Stati Uniti è possibile trovarne più di 40 al giorno. Purtroppo in Italia le scommesse live non sono consentite, quindi è molto importante che ci sia un servizio di streaming importante sul sito dell’operatore che abbiamo scelto.

I migliori operatori scommesse di basket

In quelli che sono gli sport più giocati dagli italiani non possiamo non inserire il basket, che è una delle discipline più praticate in Italia. Sarà anche il fascino dei campioni dell’NBA ma le scommesse live sono sempre tante e non solo sul campionato americano: Eurolega, Eurocup e anche i campionati nazionali sono sempre molto gettonati. Anche il torneo italiano, con il ritorno di Belinelli e l’acquisto di Mannion da parte della Virtus Bologna ha recuperato appeal.

I payout sul basket sono molto alti: molti bookmaker offrono una soglia più alta del 95%.

FAQ

Ci sono alcune domande frequenti che gli scommettitori alle prime armi pongono spesso. Proprio per questa ragione abbiamo pensato di rispondere ad alcune di queste.

Qual è il miglior sito di scommesse in Italia?

Certamente c’è bisogno di esperienza e di pratica per capire quale possa essere un sito valido per poter scommettere con frequenza.

La prima cosa, per un sito top, è avere un giusto mix di diversi fattori: il palinsesto deve essere ricco, i bonus e le promozioni molto vantaggiosi, sicurezza massima, scommesse live con streaming e un servizio clienti attento. La concorrenza tra i vari siti è tale da poter scegliere un sito o un altro da piccoli accorgimenti. Anche un servizio clienti che sia sempre attivo può fare la differenza per quella che è la fidelizzazione dei giocatori più assidui.

Quale sito ha il migliore payout?

Quasi tutti i siti di buon livello hanno dei payout molto vantaggiosi. Bisogna distinguere tra le scommesse preventive e quelle live ma non possiamo dare una risposta univoca perché questi sono dati volatili che cambiano nel tempo e per ogni evento. Se si vuole avere un’idea più generale è bene controllare, ogni tot di giorni, quelle che sono le offerti dei siti principali e poi valutare quale sia, in quel momento, il payout migliore.

Lo sport più popolare su cui scommettere è il calcio?

Certamente sì e le scommesse sul calcio sono quelle più popolari non sono in Italia ma anche in buona parte del globo. Se pensiamo solo al nostro paese dobbiamo ragionare sul 70% delle scommesse giocate. Ed è un dato incredibile. Ovviamente ci sono altri sport, come abbiamo visto, che hanno subito un’impennata in positivo ma il grado di passione che gli italiani mettono nel calcio è impossibile da paragonare agli altri sport.

I siti ADM sono da considerare sicuri?

Questo è un punto molto importante su cui è meglio perdere un attimo di tempo. Tutti i siti ADM sono legali e sono sottoposti a controlli severi e a certificazioni serrate. Ciò ci permette di avere la massima tranquillità rispetto all’utilizzo dei dati personali e al deposito di denaro tramite una carta di credito.

Tutto è regolamentato da leggi che, negli ultimi anni, sono diventate sempre più stringenti e questo ci permette una maggiore attendibilità rispetto all’utilizzo di siti di scommesse live o app su cui scommettere. Il fatto, poi, di avere una verifica degli anni dell’utente attraverso l’invio della copia di un documento d’identità ci permette ancora maggiore serenità nel poter giocare online. L’invio di documenti e info personali è sempre regolato attraverso le leggi sulla privacy e, quindi, sottoposto alle normative vigenti.

D’altronde, negli ultimi anni, il trend è tutto verso siti scommesse online e il mobile, con sempre più clienti e sempre più siti. Proprio per questo non si può e non si deve abbassare la guardia e bisogna fidarsi solo dei siti che hanno il marchio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in homepage.

Questi siti hanno anche un minimo e un massimo di puntata e un minimo e un massimo di vincita che ci permettono di poterci divertire non sforando il nostro budget.