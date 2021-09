Zanetti (FdI): "L’importanza di una sana educazione alimentare nelle scuole e nello sport per i cittadini torinesi"

Il Dr. Marco Zanetti Presidente della Biossport l’Associazione che riunisce i Nutrizionisti dello Sport e Candidato per il Comune di Torino nella lista di Fratelli d’Italia, ha voluto incontrare, lunedì 27 settembre, una delegazione di Biologi di Torino presso la sua sede elettorale per parlare del ruolo del Biologo e di una sua rappresentanza in Comune.