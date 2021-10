La paura di morire al tempo del Covid-19

La morte e la paura di morire, sono argomenti antichi ma tornati prepotentemente attuali negli ultimi anni a causa della situazione socio-sanitaria determinatasi in conseguenza del Covid. Spesso occorre un evento traumatico come questo, per riappropriarsi di un argomento che in circostanze normali viene rimosso, quasi costituisse un pericoloso tabù.

Il virus ha colto alla sprovvista il mondo, impreparato ad affrontarlo, con un alto numero di lutti, un tipo di morte solitaria (conseguente all’isolamento sociale obbligatorio) e di conseguenza il commiato senza corpo, senza la possibilità di un rito funebre e con una sovra-informazione/spettacolarizzazione in cui è stato proposto dai mass media. Ciò ha stimolato le paure umane sollecitando fantasie terrificanti circa il modo di morire, aprendo scenari apocalittici e facendo dilagare la tànatofobia.

Per tanatofobia si intende un disturbo psicologico caratterizzato dalla paura intensa ed irrazionale della morte e quindi del morire. Si manifesta nella persona non prima di aver sviluppato la consapevolezza della propria finitezza, temporalità e di essere diventata cosciente della naturalità della morte in quanto conclusione del ciclo biologico, senza eccezioni. Infatti l’uomo è l’unico essere vivente consapevole della propria esistenza, capace di ragionare su di sé, di assimilare ed accettare l’idea terribile che tale condizione mortifera toccherà a tutti, che anche lui è destinato a scomparire. Più una persona ha avuto una forma di accudimento infantile amorevole e rassicurante, è stata nutrita emotivamente, più avrà dentro di sé una base sicura su cui costruire la propria vita, e sarà in grado di mitigare e fronteggiare le ansie circa la morte dandovi un significato, integrando tale consapevolezza dentro un sistema di valori di ampio respiro, una visione del mondo comunque piacevole e ricca di scopi e di contenuti.

Le preoccupazioni circa la morte, in seguito ad un trauma (come la perdita improvvisa di una persona cara) o al dover affrontare una particolare condizione di vita (gravidanza, vecchiaia, malattia), possono svilupparsi in una fobia conclamata, caratterizzata da disturbi di ansia, pensieri ossessivi, attacchi di panico , depressione ed ipocondria. Tale paura si manifesta più facilmente in una fase della vita in cui la maggior parte degli obiettivi sono già stati raggiunti, quando la parte “costruttiva” della propria esistenza si è già consumata. Spesso le persone reagiscono attuando un evitamento dell’oggetto fobico (la morte) chiudendosi alla vita, isolandosi socialmente, rinunciando a vivere il tempo che hanno a disposizione anziché impegnarsi a vivere la vita nel modo migliore e più appagante possibile.

Il più efficace trattamento per liberarsi della paura della morte è la psicoterapia . Attraverso tale pratica si può accettare che non tutto è programmabile e sotto controllo, ma che si può controllare il proprio qui ed ora stando a contatto con il presente, sentendosi responsabile delle proprie azioni ( Harris, R. (2020). “FACE COVID” Come rispondere efficacemente alla crisi Corona virus ). Inoltre che tutti i sentimenti provati devono trovare uno spazio di accoglimento ed ascolto, devono potersi esprimere ed esistere, essere rispettati. Ci si può prendere cura di sé anche nei momenti di difficoltà restando attenti ai propri bisogni individuali facendo attività gratificanti e stimolanti (es leggere, scrivere, fare sport), e condividendoli con qualcuno di significativo (Psychology Tools Limited. Convivere con preoccupazione e ansia tra l’incertezza globale. All rights riserve (2020)).