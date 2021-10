Vanchiglia, Casa Fools riapre i battenti: sabato l'inaugurazione

Sabato 2 ottobre Vanchiglia avrà di nuovo il suo teatro. A un anno dallo stop forzato per via della pandemia, rialza il sipario Casa Fools. La festa di riapertura è prevista per sabato alle 17.30, di fronte al civico 39 di Via Bava, eccezionalmente pedonalizzato.



Occasione per presentare la prossima stagione, dal titolo "Sisifo-Insieme Ricostruiamo". Vocaboli non casuali, perché il teatro è di tutti. Di tutti gli abitanti di Vanchglia. Luogo non soltanto di confronto artistico, ma soprattutto di attenzione all'aggregazione e alla socialità.



L'evento, nelle prime battute, sarà dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni con il Laboratorio Creativo Junior. A seguire, il Laboratorio di Giocoleria, che darà una bella infarinatura sull'arte circense. Ma la festa è soprattutto condivisione, come dimostra la realizzazione dell'opera "Intrecci Umani": un pannello di 2 metri, con su scritte parole chiave, a cui tutti potranno intrecciare fili colorati, che daranno vita alla mappa delle identità del quartiere. L'opera verrà collocata all'interno del teatro, dove già sarà allestita una mostra con i quadri di Rossella Ferrero e il collettivo Strabarriere.



La festa si consumerà per le ore 23. Nel frattempo non mancherà il sottofondo musicale di artisti legati a Casa Fools. In più ci si potrà confrontare con "Shakesperare Showdown". Un videogioco con cui il player potrà riscrivere a suo piacimento la narrazione di Romeo e Giulietta.