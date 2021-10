Regione: domani si celebrano la Giornata regionale della pace e quella del "Quadilatero piemontese"

Domani, 2 ottobre, si celebrano la Giornata regionale per la pace e la Giornata regionale del “Quadrilatero piemontese” (Pro Vercelli, Novara, Alessandria e Casale).

La prima, stabilita dalla legge regionale 4/20, “Istituzione del Comitato regionale per i diritti umani e civili e della Giornata regionale per la pace” ha visto proprio ieri l’istituzione del Comitato. Presieduto dal presidente del Consiglio regionale ha – tra l’altro – il compito di individuare e proporre alla Giunta regionale iniziative da realizzare in occasione di questa ricorrenza.

La scelta del 2 ottobre cade in concomitanza con la celebrazione della Giornata internazionale per la nonviolenza.

La seconda ricorrenza, prevista con la legge regionale 16/21, “Modifiche alla legge regionale 23/20 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) e istituzione delle giornate in memoria del Grande Torino, del Quadrilatero piemontese e delle Vittime dell'Heysel” intende ricordare le quattro squadre piemontesi che – nei primi anni del Novecento – furono protagoniste assolute del mondo del calcio: Alessandria, Casale, Pro Vercelli e Novara.

La scelta del 2 ottobre cade nel giorno dell’anniversario della prima giornata di Campionato di serie A, allora denominato “Prima divisione” 1921/22, nato in seguito al progetto di riforma ideato da Vittorio Pozzo per porre rimedio alle tensioni tra le grandi squadre e le società minori.