Mancano le tredicesime: i lavoratori della ex Bertone Glass scioperano per 8 ore

Hanno aspettato, accettato ritardi, ma all'ultima dilazione hanno deciso che la misura era colma e quindi hanno incrociato le braccia. Sono i lavoratori della ex Bertone Glass - ora B Ind - di Volvera , che hanno deciso di scioperare per 8 ore e che torneranno a protestare anche lunedì.

Due giornate di sciopero per chiedere il pagamento delle tredicesime arretrate e dei bonus welfare per il 2020 e il 2021. " La protesta - spiegano i sindacati - nasce dal mancato pagamento delle tredicesime e dei bonus welfare dello scorso anno, ma anche dal fatto che l’azienda ha proposto ai 20 lavoratori un pagamento dilazionato (tremila euro al mese da ripartire tra tutti i dipendenti) che, nella bozza di accordo presentata al sindacato, riguarderà anche le tredicesime del 2021 ".

Ma queste frizioni arrivano dopo un periodo comunque non semplice. “Da quando la Bertone è fallita - dichiara il funzionario Uilm Torino, Sergio Di Ruzza -: la Glass è rimasta isolata e il frazionamento di questa azienda non ha dato più certezze, né occupazionali, né di regolari pagamenti dei salari. Lo sciopero di oggi, che ha avuto un’adesione pari al 100 per cento, è il segnale che i lavoratori rigettano l’impostazione dell’azienda. Se non ci sarà un cambio di passo, insieme ai lavoratori valuteremo ulteriori forme di protesta”.