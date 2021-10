Superbonus 110%, alla Seaside la riqualificazione di 22 immobili tra Torino e la prima cintura

Il Consorzio ha aggiudicato alla ESCo del gruppo Italgas la gara con l’obiettivo di realizzare una serie di interventi di efficientamento energetico e consolidamento strutturale beneficiando degli incentivi previsti dal Superbonus 110%. Il valore totale dell’operazione è di oltre 57 milioni di euro e interesserà 926 alloggi situati in edifici di proprietà del CIT in cui risiedono 893 famiglie .

“L’accordo firmato ieri – ha dichiarato Patrizia Malferrari, amministratore delegato di Seaside – è un risultato importante sia per la nostra azienda, impegnata quotidianamente nell’individuazione di soluzioni sempre più all’avanguardia in termini di efficienza energetica, sia per la comunità locale. I lavori di efficientamento degli immobili garantiranno una migliore qualità abitativa alle famiglie residenti e permetteranno di fare un significativo passo avanti in termini di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Gli incentivi previsti dal Superbonus 110% rappresentano una grande opportunità per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Paese e contribuiranno in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica”.