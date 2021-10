In borgo San Donato è festa per il decennale di PiùSpazioQuattro

Compiere 10 anni è sempre un grande traguardo, ma lo è soprattutto per un luogo nato con l'obiettivo di offrire servizi e opportunità ricreative ai cittadini: è questo il caso di PiùSpazioQuattro, la casa del quartiere di borgo San Donato, che oggi celebrerà l'importante compleanno con un'intera giornata di festa.

La festa per i 10 anni di PiùSpazioQuattro

Gli eventi, iniziati in mattinata negli spazi di via Saccarelli 18 con lo spettacolo di teatro per bambini “Piccole storie off – Meskla Magica”, proseguiranno nel pomeriggio con una grande festa all'aperto in piazza Paravia: dalle 18, oltre a spettacoli di artisti di strada, sarà possibile partecipare a laboratori per adulti e bambini e assistere al concerto jazz 'manouche' del Caravan Quartet (ore 20) e a quello di musiche dal mondo dell'Imensemble (ore 21.30).

Non mancheranno nemmeno i momenti conviviali per brindare insieme al decennale. L'ingresso, esclusivamente con green pass è libero fino a esaurimento posti, per informazioni è possibile contattare il 3392375727 o scrivere a info@piuspazioquattro.it