Domani a Moncalieri torna l'appuntamento con la Fiera nazionale della Trippa

Nell'autunno 2020 era arrivata la dolorosa decisione di annullare la Fiera della Trippa e quella di sua Maestà il Bollito. In quei giorni il Piemonte piombava in zona rossa e il coronavirus costringeva a cancellare appuntamenti storici, anche se l'Amministrazione aveva provato a rimediare organizzando l'Evento Diffuso Gastronomico Autunnale. Moncalieri, però, oggi che il Covid è ancora un problema ma non più una emergenza, rilancia uno dei suoi appuntamenti tradizionali.

Domani, domenica 3 ottobre (in anticipo rispetto alle date canoniche del passato), torna l'appuntamento con il Pentolone della Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri 2021, un evento sempre attesissimo dagli amanti di una specialità ed eccellenza gastronomica del territorio, su cui sono puntati i riflettori ormai da oltre dieci anni.