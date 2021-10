Grugliasco, un successo la biciclettata che ha concluso il Festival Due Punti

La Città di Grugliasco e i Dipartimenti universitari hanno collaborato per organizzare gli eventi. Tra questi anche la biciclettata che ha visto la partecipazione di quasi 100 persone tra bambini e famiglie che domenica 3 ottobre non si son fatte scoraggiare dalle nuvole e hanno partecipato con entusiasmo alla Biciclettata dal campus AgroVet ai 7 Campi grazie alla città di Grugliasco, all'associazione GRUgliaschiAMO e al Parco Le Serre per il supporto organizzativo e logistico. Una bellissima e partecipata pedalata alla scoperta anche di alcuni luoghi di Grugliasco in cui vengono praticate diverse forme di agricoltura.