Ballottaggio Lo Russo-Damilano, Appendino: “Astensionismo chiaro segnale, io voterò di nuovo” [VIDEO]

"Il dato principale che salta all’occhio è sicuramente l’astensionismo. Un dato così alto non era mai accaduto prima a Torino e nel resto del Paese. Questo è un chiaro segnale da parte dei cittadini, specie nelle zone più critiche del territorio, che deve diventare una priorità per tutta la politica”. Con queste parole la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha il voto amministrativo nel capoluogo piemontese.

Appendino: "M5s in linea con le aspettative"

Un voto ancora incerto e che rimanda a un risultato definitivo tra due settimana. Chi, di certo, rimarrà fuori, è il M5s: “Evidentemente anche la mia forza politica che io ho l’onore di rappresentare - ha aggiunto Appendino - non è riuscita a mobilitare al voto nuovamente una parte della popolazione che si sente più ai margini. Questo è un tema fondamentale, anche per i prossimi giorni delle elezioni, non solo per la nostra città ma per tutto il Paese. Perché è la partecipazione che garantisce la tenuta sociale”.

“Il risultato è in linea con quello che avevamo stimato, in particolare alla luce delle vicissitudine della nostra forza politica dell’ultimo anno, sia a livello locale che nazionale” ha proseguito Appendino. “Ovviamente ci prenderemo tutto il tempo per analizzare anche in modo critico quelli che sono poi i dati definitivi. Nel 2016 eravamo una forza politica nazionale che era in fase espansiva, prendevano intorno al 40% al Sud e intorno al 25% al Nord. Quella fase è finita, ne stiamo affrontando una nuova e credo che in qualche modo i dati di questa tornata elettorale ribadiscono quanto sia importante il percorso che ha iniziato Giuseppe Conte, per la nostra forza politica e per i nostri territori. Ed è altrettanto evidente - ha concluso la sindaca - che non si possono vedere in questo risultato elettorale già gli effetti del nuovo Movimento che dal 2016 ad oggi ha passato una fase di grandissimo cambiamento”.

Appendino: "Elettori M5S determinanti in ballottaggio"

“È evidente che saranno gli elettori che hanno votato il M5S a essere determinanti in fase di ballottaggio” ha affermato Chiara Appendino. "Noi ci collochiamo all’opposizione, sarà una responsabilità dei candidati sindaci, a cui faccio i miei migliori auguri per questi 14 giorni di campagna elettorale, di essere capaci a mobilitare chi non è andato al voto e di porre al centro quei temi di cui evidentemente non si è sentita risposta da parte dell’elettorato" ha poi proseguito la sindaca uscente.

Appendino: "Non abbiamo seguito il consenso"

Il consenso raggiunto dal M5s, secondo Appendino, non è però una bocciatura dell'operato della sindaca: "Non lo ritengo un giudizio sulla nostra amministrazione e non lo è per tanti motivazioni. Non lo è perché eravamo in una fase storica totalmente diversa, nel 2016 rispetto al 2021 era una fase del Movimento che non era paragonabile a quella di oggi. Non lo è anche perché recenti sondaggi davano il gradimento all’amministrazione a oltre il 50 per cento".

"Sono orgogliosissima del lavoro che abbiamo fatto. Risanare i conti non porta consenso, come non porta consenso risanare Gtt. Ma noi non abbiamo mai amministrato per il consenso e non faremo, non è caratteristico della nostra forza politica. Sono orgogliosa di aver liberato il Moi, di avere portato a Torino le Atp, di avere dato pullman nuovi" ha affermato la prima cittadina.

La sindaca uscente: "Le periferie la vera sfida"

"Le periferie a Torino, come in tante altre città, non essendosi mobilitate, non si riconoscono evidentemente in una risposta ai problemi che vivono ed è questo il grande tema. Perché non è solo una questione di voto, ma anche di tenuta sociale. La partecipazione al voto garantisce la tenuta sociale, soprattutto di chi è più ai margini" ha detto Appendino. "Credo sia veramente questa la sfida delle prossime due settimane. Più è alta l’affluenza, più è solida la città. E questo al di la delle forze politiche. Lo dico sinceramente. Credo che sia un dato che ha colpito tutto e spero possa essere incrementato tra il primo e secondo turno, proprio perché un sindaco che esce più forte, con una maggiore partecipazione, può dare più risposte".

Appendino: "Andrò a votare al ballottaggio: non dico cosa voto"

Sicuramente tra due settimane Appendino non farà parte del partito degli astensionisti. Anzi. "Andrò a votare al ballottaggio. Ma non darò indicazioni di voto, non dico cosa voto".

La sindaca: "Ora mi dedicherò alla mia famiglia"

Nei piani futuri di Appendino, per il momento, solo il lieto evento del parto e la partecipazione alle Atp Finals: "Fra tre settimane ho una scadenza importante, dare vita a mio figlio. Poi a novembre dovrò seguire le ATP finals e poi qualche mese di riposo credo che sia giusto e lo dovrò dedicare alla mia famiglia, che ringrazio. Mi ha supportato tantissimo e ho tolto anche tanto a loro" ha ammesso gli occhi lucidi.