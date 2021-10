Ballottaggio, Lo Russo punta ai voti M5S e D'Orsi: "Avversario da battere destra di Meloni e Salvini"

No agli apparentamenti perché “abbiamo una cosa che si chiama coerenza”, ma “crediamo sul profilo dei diritti, dell’ambiente e della lotta diseguaglianze ci sono moltissimi punti di contatto, anche con gli elettori che non ci hanno votato al primo turno”. Ha lo sguardo già proiettato oltre Stefano Lo Russo, dopo che lo spoglio di un quarto dei seggi per le Comunali lo vede in vantaggio su Paolo Damilano. Il candidato sindaco del centrosinistra sa che per battere le destre deve andare a prendersi quel 9% dei voti del M5S e quel 2,5% della sinistra radicale guidata da Angelo D’Orsi.

Avversario da battere destre di Salvini e Meloni

E per convincere questo elettorato Lo Russo continua a fare leva sull’onda nera. “Abbiamo vinto la prima partita, -ha commentato - da stasera ne inizia una seconda, che non è un secondo tempo ma una seconda partita: l’avversario da battere ora è Paolo Damilano, la destra di Salvini e Meloni”.

"Risultato raggiunto con compattezza coalizione"

E sull’esito del primo turno Lo Russo parla di “risultato incoraggiante, che è stato possibile grazie alla grande compattezza del centrosinistra: la coalizione ha lavorato fin dal primo giorno con una grande unità di intenti”. Un pensiero condiviso dal segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, che ha sottolineato: "abbiamo fatto un lavoro enorme di recupero tra la gente, una cosa forse impensabile per i tempi che stiamo vivendo"

"Astensionismo deve fare riflettere"

L’affluenza alle urne a Torino è stata la più bassa di sempre, in particolare nelle zone come Barriera di Milano e Vallette. Un astensionismo che può avere favorito il centrosinistra, più votato nei quartieri del centro. “Io credo che questo dato – ha replicato il candidato sindaco del centrosinistra - debba fare riflettere moltissimo: oggi c’è un grande problema di disaffezione da parte dei cittadini nella scelta della propria guida amministrativa. Credo che questo debba essere di monito innanzitutto per noi. In caso di vittoria io sarò il sindaco di chi mi vota, di chi non mi vota e soprattutto di chi non vota” .